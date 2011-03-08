مرقد شهدای گمنام بروجرد و گنبدی نیمه کاره!

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، سجاد معین در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: زیارتگاه شهدای گمنام شهرستان بروجرد بیش از 9 سال است که در محل تپه چغا این شهر ساخته شده و تنها یکسری کارهای نیمه تمام در آنجا صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در این 9 سال هیچ گونه عملیات عمرانی در تپه شهدای گمنام بروجرد انجام نشده است، یادآور شد: متاسفانه از همان ابتدا به دلیل برخی اختلاف نظرهای میان متولیان امر این پروژه تعطیل شده است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد با تاکید بر ضرورت ساماندهی زیارتگاه شهدای گمنام این شهرستان، یادآور شد: بررسیهای کارشناسی در مورد وضعیت این پروژه انجام شده و اعتباری نیز برای سامان دادن به وضعیت کنونی آن تخصیص داده شده است.

معین یادآور شد: در حال حاضر از همین محل برای تکمیل مرقد شهدای گمنام بروجرد 300 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه مجری این طرح شهرداری و سپاه ناحیه بروجرد است، خاطر نشان کرد: امیدواریم با پیگیری ها و مساعدت های این دو نهاد در سه ماهه اول سال آینده شاهد تکمیل و افتتاح پروژه مرقد شهدای گمنام شهرستان بروجرد باشیم.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد ابراز امیدواری کرد طرح ساماندهی تپه شهدای گمنام این شهرستان همزمان با سوم خرداد ماه سال آینده سالروز آزادسازی خرمشهر به بهره برداری برسد.

بنابر این گزارش، مرقد شهدای گمنام شهرستان بروجرد با 5 شهید مطهر از 9 سال قبل در بالای تپه چغا این شهر ساخته شده و در طول این سالها محل زیارت زائران و برگزاری مراسم ها و آئین های مذهبی بوده است.

این مرقد تنها دارای گنبدی نیمه کاره می باشد و بدون کمترین زیرساخت ها در این مدت پذیرای زائران زیادی بوده است.

مرقد شهدای گمنام بروجرد با همکاری بنیاد شهید، شهرداری و سپاه پاسداران بروجرد ساخته شده که به علت عدم پیگیری و تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل تاکنون نیمه کاره باقی مانده است.