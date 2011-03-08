بانوان ایران در نخستین گام مقابل فلسطین به برتری رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، از گروه C مرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک 2012 لندن عصر امروز تیم‌های فوتبال بانوان ایران و فلسطین در ورزشگاه مرکزی شهر امان پایتخت اردن به مصاف هم رفتند که در پایان تیم کشورمان حریف خود را با 4 گل شکست داد.

برای تیم فوتبال بانوان کشورمان در این بازی خارج از خانه مریم رحیمی (3 گل) و فرشته کریمی موفق به گلزنی شدند.

تیم کشورمان روز پنجشنبه 19 اسفند در دومین دیدار خود در این چارچوب به مصاف اردن میزبان مسابقات خواهد رفت و در سومین مسابقه روز شنبه 21 اسفند با تیم بحرین دیداری حساس را برای صعود از گروه برگزار خواهد کرد.

از این گروه دو تیم به مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک در قاره آسیا صعود خواهند کرد.