همکاری پ.ک.ک با رژیم صهیونیستی/ اقدامات موساد علیه امنیت ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، براساس گزارش اطلاعاتی که بوسیله دستگاه اطلاعات ملی ترکیه در خلال نشست امنیت ملی این کشور در 24 فوریه مطرح شد حزب کارگران و اسرائیل روابط قوی با یکدیگر دارند.

این روزنامه ترکی اعلام کرد: گزارش مذکور از قصد حزب کارگران کردستان برای تحرک در بهار آینده به منظور تاثیر گذاری بر انتخابات دوازده ژانویه آینده خبر داد.

این روزنامه به نقل از یک مسئول امنیتی آورده که گزارش دستگاه اطلاعاتی ترکیه به تماسهای گسترده اسرائیل با حزب کارگران کردستان به انتقام دیدار "رجب طیب اردوغان" با رهبران حزب الله در دیدارش از لبنان اشاره کرده است.

گزارش فوق تصریح می کند که حزب نگران بازنده شدن در انتخابات آتی است و این که حزب صلح و دموکراسی از آن پیشه بگیرد.

این روزنامه ترکی به نقل از گزارش دستگاه اطلاعاتی ترکیه به گفتگوهای اعضای این حزب برای استراتژی خود در بهار آینده و اعتراف برخی افراد مسلح درباره آموزش دیدن بوسیله موساد خبر داده است.

بر اساس فیملهای ویدئویی که دستگاه اطلاعاتی ترکیه از گفتگوی "مراد کارا لایان" مسئول دوم حزب دراختیار دارد حزب کارگران کردستان درهنگام بحران کاروان آزادی در مه 2010 که اسرائیل نه فعال ترک را کشت به پایگاه دریایی در اسکندریه حمله کرده است.

کارا لایان در این گفتگو از فعالیت گسترده و ارتباط تنگاتنگ میان رژیم اسرائیل و حزب کارگران کردستان در بحبوحه حادثه کشتی دریای مرمره خبر داده است.

این روزنامه آورده است: کارشناسان معتقدند که نوار ویدئویی فاش می کند که حزب کارگران و اسرائیل در حملات تروریستی که حزب انجام می دهد، هماهنگی کامل دارند.