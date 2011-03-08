رسانه ملی در معرفی جاذبه های مازندران تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی با اشاره به اینکه جنگل، کوه، جلگه و دریا در مازندران به عنوان ودیعه الهی در اختیار مردم قرار گرفته است، گفت: اکوتوریسم در مازندران با توجه به وجود ۳۴۰ کیلومتر ساحل دریا باید بالقوه شود.

وی، دسترسی آسان و نزدیکی به پایتخت را از جمله عوامل ورود مسافر به این استان اعلام کرد و افزود: وجود طبیعت خدادادی، کوهستانی آرام ، پارکهای جنگی با درختان نادر، از جمله جاذبه های استان بوده که باعث شد تا بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری در این مناطق را داشته باشد.

طاهایی، پتانسیل و جذابیت های استان را بی شمار دانست و گفت: این ودایع خدادادی را باید به گردشگران معرفی کرد و در کنار مناطق گردشگری، باید خدمات در شان مردم به آنها ارائه کرد.

وی در خصوص اقدامات صورت پذیرفته در مازندران برای جلب سرمایه گذار گفت: در سال های اخیر تسهیلات بانکی با بهره مناسب در اختیار متقاضیان قرار گرفت و با تدابیر حمایتی، در عرصه های منابع طبیعی امتیازاتی در اختیار سرمایه گذاران جامع شرایط قرار گیرد.

طاهایی، مازندران را متعلق به تنها سه میلیون نفر ساکن در آن ندانست و گفت: برای رفاه مسافران که از تمامی نقاط ایران به این استان سفر می کنند باید زیرساخت های مازندران را تقویت کرد.

استاندار مازندران، بر تسریع در ساخت آزاد راه تهران چالوس تاکید کرد و گفت: برای تقویت زیرساخت های استان، جاده های مواصلاتی کندوان،هراز و سوادکوه در سفر سوم دولت مورد تاکید جدی رئیس جمهور قرار گرفته است.

طاهایی، معرفی و اطلاع رسانی جاذبه های استان را ناکافی دانست و گفت: جاذبه های بی بدیل مازندران هنوز به خوبی از سوی رسانه ملی برای مردم معرفی نشده است.

وی افزود: سامانه اطلاع رسانی ستاد تسهیلات سفر استان از ابتدای سال آینده در استان با هدف راهنمایی مسافران نوروزی و معرفی مناطق گردشگری راه اندازی می شود.

استاندار مازندران گفت: نقاط آسیب خیز در قالب بودجه های حوادث شناسایی شده و گام های اساسی برای رفع آنها برداشته شده است.

وی، تقویت ناوگان پلیس راه، استقرار دائمی بالگرد هوایی برای کمک به مصدومان جاده ای در استان را از جمله اقدامات دیگر صورت گرفته درمازندران برای نوروز سال ۹۰ اعلام کرد .

وی گفت: این استان در نوروز امسال، ۱۱ میلیون تردد مسافر و بیش از هشت میلیون اقامت در شهرهای خود را تجربه کرد که پیش بینی می شود در تعطیلات سال جدید این آمار نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد.

طاهایی، در خصوص حل مشکل زباله استان گفت: از ایرانی های که در خارج از کشور صاحب علم و امکانات تبدیل زباله به برق هستند دعوت می شود تا در مازندران با تضمین خرید برق توسط وزارت نیرو سرمایه گذاری کنند.