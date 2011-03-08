موافقت پروین برای نشستن روی نیمکت استیل آذین/ هدایتی در تمرین سرخپوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پروین که در بازی هفته گذشته استیل آذین برابر صبای قم هدایت این تیم را از روی سکوها برعهده داشت، با اصرار مسئولان و بازیکنان استیل آذین قبول کرد در بازی هفته بیست و ششم این تیم برابر صنعت نفت آبادان روی نیمکت بنشیند.

پروین پس از جدایی از پرسپولیس طی سال‌های گذشته هدایت هیچ تیمی را از روی نیمکت برعهده نداشت اما مسئولان استیل آذین تاکید داشتند از تجربه بالای این مربی فوتبال کشورمان سود ببرند تا به لحاظ روحی و روانی و همچنین فنی بتوانند نیمکت قدرتمندتری داشته باشند، که در نهایت این درخواست با موافقت رئیس سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین همراه شد.

براین اساس نشستی با حضور حسین هدایتی، صادق درودگر و بازیکنان تیم استیل آذین در پایان تمرین امروز برگزار و پروین تسلیم خواسته مسئولان و بازیکنان این تیم شد تا روی نیمکت بنشیند اما وی سمت سرمربیگری استیل آذین را نپذیرفت.

علی پروین همچنین در نشستی با امید نمازی مربی موقت استیل آذین اعلام کرد وی به همراه حمید بابازاده با قدرت کارشان را ادامه دهند.

از سوی دیگر تمرین آماده‌سازی عصر امروز سه‌شنبه تیم فوتبال استیل آذین در حالی از ساعت 14 در ورزشگاه خیریه عمل برگزار شد که حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین، علی پروین و بهروز رهبری‌فرد بازیکن پیشین تیم‌های پرسپولیس، پاس و استیل آذین در آن حضور داشتند.

در ابتدای این تمرین، نشستی میان کادر فنی و بازیکنان برگزار شد. همچنین در انتهای تمرین هم نشستی با حضور هدایتی، پروین، کادرفنی و بازیکنان انجام پذیرفت.

بازیکنان استیل آذین در این تمرین پس از گرم کردن بدن‌های خود زیر نظر امید نمازی و بهرامی‌‎نژاد به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. حرکت به سمت دروازه به همراه توپ، پرس، شوت به دروازه و سانتر از جناحین تمریناتی بود که پروین و نمازی برای استیل آذینی‌ها در نظر گرفتند. بازی درون تیمی هم آخرین بخش تمرین عصر امروز بود که در دستور کار بازیکنان استیل آذین قرار گرفت.