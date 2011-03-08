به گزارش خبرنگار در قم، سیدضیاءالدین کیاء الحسینی ظهر سه‌شنبه در نخستین نشست سومین همایش مالیات‌های اسلامی در دانشگاه مفید قم که با عنوان «همگرایی مذاهب پنجگانه فقهی در اموال مشمول زکات و خمس» برگزار شد، گفت: زکات و خمس پرداختهای تقربی لازم الاداء هستند که عموم مکلفین به حسب شرایط ملزم به پرداخت آن هستند.



اختلاف مذاهب در پرداخت وجوهت شرعی ریشه در نحله‌های کلامی دارد



وی ادامه داد: تاریخ صدر اسلام حاکی از این است که بخش مهمی از هزینه‌های اجتماعی از این دو منبع مالی تامین مالی می‌شدند بنابراین اختلاف در مذاهب فقهی که ریشه در نحله‌های کلامی و مسایل سیاسی داشته موجب شده است تا احکام مربوط به این دو واجب مالی در عرصه‌های مختلف متفاوت باشد.



فقهای شیعه زکات بر موارد چهارگانه را واجب می‌دانند



کیاء الحسینی به بیان اموال مورد تعلق زکات در نزد شیعه و اهل سنت پرداخت و ابرازداشت: عمده فقهای شیعه قائل به حصر زکات در موارد چهارگانه در امور زراعی هستند اما اهل سنت در این باره اختلاف نظر دارند. وی همچنین در ادامه به شرایط وجوب زکات و خمس و موارد آن پرداخت و تأکید کرد: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شارع مقدس به دلیل مالکیت مطلق فرد بر اموال، واگذاری مالکیت اعتباری آن‌ها را منوط به شرایطی از جمله اداء حقوق مالی آن کرده که زکات و خمس بخشی از آن است.

