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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۷

سئول موشکهای ردیاب را در شبه جزیره کره مستقر می کند

سئول موشکهای ردیاب را در شبه جزیره کره مستقر می کند

در ادامه تنش در شبه جزیره کره، کره جنوبی از استقرار موشک های ردیاب و هواپیماهای جاسوسی علیه کره شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "کیم کوآن جین" وزیر دفاع کره جنوبی امروز سه شنبه در گفتکو با خبرنگاران در سئول اظهار داشت: کره جنوبی درصدد تقویت بازدارندگی خود علیه کره شمالی با استفاده از تهدیدات و اقدامات تحریک آمیز منطقه ای است.

وی افزود: کره جنوبی برای تقویت قابلیت های جاسوسی، هواپیما و موشک های ردیاب را معرفی خواهد کرد و نیروهای ارتش را برای جلوگیری از عملیات های نفوذی احتمالی در زیر دریا مجهز می کند.

تنش ها بین کره شمالی و جنوبی چندی است که به علت تبادل آتش در مرزهای دو کشور بویژه بمباران بخشی از خاک کره جنوبی از سوی همسایه شمالی شدت گرفته است. کره جنوبی همچنین کره شمالی را مقصر غرق شدن ناو جنگی چئونان می داند.

در این بین چین آمریکا را متهم به تلاش برای وخیم تر کردن اوضاع شبه جزیره کره کرده است.

کد مطلب 1270190

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