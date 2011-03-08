فعالیت 54 پایگاه فوریتهای امدادی شهری و جاده ای در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، اردشیر شیخ آزادی ظهر سه شنبه در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در آماده باش کامل برای استقبال از میهمانان نوروزی با اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی قرار دارد.

وی ادامه داد: این دانشگاه با اجرای طرح بسیج نوروزی از 15 اسفند ماه سال جاری تا 15 فروردین سال آینده به مدت یک ماه در خدمت لرستانیها و همه مسافران نوروزی که وارد استان می شوند خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان یادآور شد: در این ایام کلیه بیمارستان ها، زایشگاهها و کلینیک ها در سراسر استان با برقراری کشیک نوروزی با کادر درمانی، خدماتی و مدیریتی کافی، خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز هم استانی ها و هموطنان عزیز را به آنها ارائه خواهند داد.

ایجاد 5 پایگاه امدادی در لرستان همزمان با نوروز

شیخ آزادی همچنین از استقرار 54 پایگاه فوریتهای امدادی شهری و جاده ای خبر داد و بیان داشت: پنج پایگاه امدادی دیگر نیز در آزاد راه خرم آباد - پل زال، پادگان شهید بهشتی، امام زاده شاهزاده محمد در کوهدشت و میدان آیت الله بروجردی در شهرستان بروجرد استقرار یافته اند تا درصورت نیاز به هموطنان خدمات فوریت های پزشکی و امدادی ارائه کنند.

وی تصریح کرد: همچنین برای انجام فعالیت های آموزشی و اطلاع رسانی در حوزه سلامت‏، ایستگاههای سلامت نوروزی در محل های تردد و تمرکز مسافرین نوروزی، مبادی ورودی شهرها و مکان های زیارتی و سیاحتی استقرار یافته اند که در این ایستگاهها هشدارهای بهداشتی و نکات لازم در حین سفر به صورت بسته های آموزشی به مسافرین اهدا خواهد شد.

20 مرکز بهداشتی درمانی لرستان در نوروز خدمات ارائه می کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ادامه داد: علاوه بر این ایستگاهها در مسیر جاده های بین شهری، 20 مرکز بهداشتی درمانی به صورت شبانه روزی به مردم خدمات بهداشتی درمانی ارائه خواهند کرد.

وی افزود: در داخل شهرها نیز تمام خدمات بهداشتی و درمانی که در ایام عادی سال ارائه می شود، استمرار داشته و در ایام نوروز کلیه مراقبت های مادر، کودک، واکسیناسیون و سایر خدمات در شهرهای خرم آباد و ‌بروجرد هر کدام در دو مرکز و در سایر شهرهای استان نیز در یک مرکز به صورت کشیک ارائه خواهند شد.

شیخ آزادی اظهار داشت: همچنین آزمایشگاه های آب و مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه برای بررسی نمونه های ارسالی و ارجاعی آب و مواد غذایی جهت سنجش بار میکروبی و شیمیایی در ساعات اداری با حضور مستمر کارکنان این آزمایشگاه‌ها فعال بوده و در ساعات غیر اداری نیز به صورت کشیک انجام وظیفه خواهند کرد.

فعالیت 15 تیم بازرسی بهداشتی در لرستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان از انجام بازرسی همه جانبه و مستمر و نظارت دقیق توسط حداقل 15 تیم بازرسی بهداشتی درمانی خبر داد و بیان داشت: این تیم ها هم بر مراکز خدمات بهداشتی درمانی خود دانشگاه نظارت خواهند کرد و هم با بازرسی از مراکز خدمات عمومی شامل هتل ها، مسافرخانه ها، گردشگاه ها، اماکن اقامت مسافرین نوروزی، مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی و رستوران های بین راهی و داخل شهری با کنترل و پایش دقیق بر این مراکز نیز اعمال نظارت کرده و به طور ویژه مسائل مرتبط را پیگیری می کنند.

شیخ آزادی با اعلام دو شماره تلفن 09646 به عنوان مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم معاونت غذا و داروی دانشگاه و 09678 به عنوان مرکز پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی در ارتباط با مسائل بهداشتی، از لرستانیها و میهمانان نوروزی خواست که مسائل مورد نظر خود را در اسرع وقت به این مراکز اعلام کنند تا همکاران نظارتی ما بلافاصله مداخلات لازم و اقدامات مقتضی را انجام دهند.