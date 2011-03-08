اهداف تاسیس صندوق جهانی توسعه شهرها در مشهد تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهمت دومان ظهر سه شنبه، نشست استراتژیک منطقه ای در صندوق جهانی توسعه کلان شهرها که با حضور 75 نفر از شهرداران و مسئولان عالی رتبه شهرهای عضو در مشهد برگزار شد، افزود: صندوق جهانی توسعه به منظور گسترش نواحی محلی برای دسترسی به منابع مالی، ملی و بین المللی فعال شده است.

دبیر انجمن شهرهای متحد و دولت های محلی دفتر آسیای غربی، اظهار داشت: صندوق جهانی توسعه شهرها یک ابتکار مهم برای دولت های محلی و شهرداری ها است تا مهمترین مسایل مالی خود را حل کنند و خدمات مطلوب به شهروندان ارائه دهند.

وی با اشاره به این مطلب که این انجمن به عنوان تسهیل و هماهنگ کننده ایفای نقش می کند گفت: کوشش می کنیم تا شهرداری های عضو به منابع مالی، تسهیلات اعتباری و بازارهای مالی دسترسی داشته باشند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این صندوق می تواند فرصت های خوبی را در اختیار مسئولان مهمی قرار دهد گفت: یکی از مهمترین اهداف ایجاد همکاری بین شهرها است تا مدیران شهری قادر باشند، منابع را مورد نیازطرحهای خود را بکار گیرند .

وی خاطر نشان کرد: منطقه خاورمیانه از لحاظ سیاسی - اقتصادی و فرهنگی حائز اهمیت است و با توجه به تحولات موجود امیدواریم در جهت ایجاد عدالت اجتماعی قدم برداریم .

نشست استراتژیک منطقه ای صندوق جهانی توسعه شهرها از صبح سه شنبه به مدت دو روز در مشهد آغاز شده است در این اجلاس مسئولان عالی رتبه کلان شهرهای، کشورهای ترکیه، لبنان، عربستان، کویت، مالی، کنگو، مدیر عامل صندوق جهانی توسعه شهرها مستقر در پاریس و دبیر انجمن شهرهای متحد و دولت های محلی دفتر آسیای غربی شرکت دارند.