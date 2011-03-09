50 درصد خاویار شمال در گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: برای اولین بار در سال جاری تکثیر پاییزه گونه های ماهیان خاویاری فیل ماهی، قره برون و چالباش در مرکز شهید مرجانی انجام گرفت که از نتایج مطلوبی برخوردار بوده است.

وی میزان تولید و رهاسازی انواع بچه ماهیان خاویاری در دریای خزر و تثبیت اشتغال صیادان را موثر دانست و گفت: با توجه به تلاش کارشناسان و توانایی بالای آنان تحولات جدی را در بخش بازسازی ذخائر شاهد خواهیم بود.



مدیرکل شیلات گلستان گفت: در سال گذشته برای بازسازی ذخائر دریای خزر و تثبیت اشتغال صیادان، دو میلیون و 575 هزار قطعه انواع بچه ماهیان از گونه های مختلف فیل ماهی، قره برون، شیپ و اوزون برون در این دریا رهاسازی شد.

وی اعلام کرد: با فرا رسیدن فصل بهار و مهاجرت ماهیان مولد برای تخم ریزی، مولدگیری ماهیان خاویاری به منظور تکثیر مصنوعی مولدین آغاز شد.



وی اظهار داشت: پس از عملیات تکثیر مصنوعی این مولدین از نیمه دوم اسفند ماه، پیش بینی می شود که 2.5 میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری تولید شود.



وی افزود: این بچه ماهیان خاویاری در اوزان سه تا پنج گرم و از گونه های مختلف فیل ماهی، قره برون، شیپ و اوزون برون تولید می شود.



این مقام شیلاتی گفت: ماهیان خاویاری یکی از باارزش ترین گونه های آبزیان به شمار می روند که از قدمت بسیار طولانی برخوردارند.