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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۴۳

50 درصد خاویار شمال در گلستان تولید می شود

50 درصد خاویار شمال در گلستان تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل شیلات گلستان گفت: بیش از 50 درصد خاویار استان های شمالی کشور در گلستان تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: برای اولین بار در سال جاری تکثیر پاییزه گونه های ماهیان خاویاری فیل ماهی، قره برون و چالباش  در مرکز شهید مرجانی انجام گرفت که از نتایج مطلوبی برخوردار بوده است.

وی میزان تولید و رهاسازی انواع بچه ماهیان خاویاری در دریای خزر و تثبیت اشتغال صیادان را موثر دانست و گفت: با توجه به تلاش کارشناسان و توانایی بالای آنان تحولات جدی را در بخش بازسازی ذخائر شاهد خواهیم بود.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: در سال گذشته برای بازسازی ذخائر دریای خزر و تثبیت اشتغال صیادان، دو میلیون و 575 هزار قطعه انواع بچه ماهیان از گونه های مختلف فیل ماهی، قره برون، شیپ و اوزون برون در این دریا رهاسازی شد.
 
وی اعلام کرد: با فرا رسیدن فصل بهار و مهاجرت ماهیان مولد برای تخم ریزی، مولدگیری ماهیان خاویاری به منظور تکثیر مصنوعی مولدین آغاز شد. 
  
وی اظهار داشت: پس از عملیات تکثیر مصنوعی این مولدین از نیمه دوم اسفند ماه، پیش بینی می شود که 2.5 میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری تولید شود.
 
وی افزود: این بچه ماهیان خاویاری در اوزان سه تا پنج گرم و از گونه های مختلف فیل ماهی، قره برون، شیپ و اوزون برون تولید می شود.
 
این مقام شیلاتی گفت: ماهیان خاویاری یکی از باارزش ترین گونه های آبزیان به شمار می روند که از قدمت بسیار طولانی برخوردارند.
کد مطلب 1270193

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