قیامهای مصر و تونس و نحوه تنظیم قانون اساسی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه صلح آمریکا در گزارشی با اشاره به قیامهای مردمی در مصر و تونس نوشت: گذشته از آنچه که در سیستمهای سیاسی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی این کشورها ممکن است بوجود آید، ولی در حال حاضر بیشترین توجه به چگونگی تنظیم قانون اساسی جدید این کشورها می باشد که از هرگوشه جامعه، خواهان تغییر آن هستند.

جیسون گلک از کارشناسان موسسه آمریکایی صلح (USIP) می نویسد: در مصر بررسی قانون اساسی به طور جدی آغاز شده و قوانین انتخابات و کاهش اختیارات رئیس جمهور اصلاح گردیده است. گفته می شود که بیشترین اصلاحات در نهادهای دولتی بعد از برگزاری انتخابات انجام خواهد شد.

این مقاله می افزاید: یک تغییر واقعی در قانون اساسی می تواند به تغییرات عمده ای در نظام سیاسی و اجتماعی کمک کند. برای مردم مصر و تونس اکنون این فرصت فراهم شده تا تنها زیر بناهای ساختاری کشورشان را تغییر دهند بلکه در ساخت اصول و ارزشهای ملی خود نیز کوشش نمایند.

در ادامه گزارش به نویسندگان قانون اساسی این کشورها توصیه شده که از تجربه دیگر کشورها طی سالهای گذشته برای تنظیم قانون اساسی خود استفاده کنند. اصول اولیه برای تعامل و گفتگو باید رعایت شود تا نتیجه بهتری بدست آید. چرا که این قانون اساسی یک سند ملی و مشروعیت آن به حمایت مردم از آن بستگی دارد. بنابراین تجربه 25 ساله گذشته نشان می دهد که سه اصل برای نوشتن قانون اساسی باید مراعات شود:

1) فراخوان عمومی: اتمام اجزای جامعه باید در بحث قانون اساسی شرکت داشته باشند. هر زمان که لازم است باید از نمایندگان طبقات مختلف جامعه برای توضیح و اظهار نظر بر سر میز گفتگوها باید دعوت شود.

2) مشارکت عمومی: باید به مردم این فرصت داده شود که بطور مستقیم نظرات و احساسات خود نسبت به چگونگی تنظیم قوانین برای اداره کشور را بیان کنند.

3) شفافیت: روند تنظیم قانون اساسی و بحثهای مربوطه باید به طور شفاف در یک محیط آزاد در اختیار مردم قرار داده شود تا آنها احساس در پس پرده گروههای خاصی اهداف جناحی و سیاسی خود را در این سند ملی تحمیل نموده اند.