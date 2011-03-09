به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی زرگر، رئیس کنگره بینالمللی اورولوژی ایران با اعلام این خبر گفت: این کنگره با هدف به روز رسانی دانش متخصصان و پزشکان نسبت به آخرین دستاوردهای بخشهای تحقیقاتی مجامع علمی ایران در رشتههای مرتبط جهت معرفی در سطح بینالمللی و همچنین بهرهمندی از تازهترین دستاوردهای پزشکی جهان برگزار میشود.
وی با اشاره به جایگاه این کنگره در سطح بینالمللی اظهار داشت: انجمن اورولوژی اروپا، انجمن اورولوژی آسیا و انجمن اورولوژی کشورهای عرب در برگزاری این کنگره همکاری نزدیکی با انجمن ارولوژی ایران دارند.
زرگر از پژوهشگران و متخصصان دعوت کرد تا مقالات علمی خود را برای ارایه در کنگره تا 25 اسفند امسال با مراجعه به پایگاه اینترنتی کنگره به نشانی www.iuatehran.ir ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88677478 تماس بگیرند.
چهاردهمین کنگره بینالمللی اورولوژی ایران 13 تا 16 اردیبهشت ماه سال 90 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار میشود.
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