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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۰۰

برگزاری چهاردهمین کنگره بین‌المللی اورولوژی در سال 90

چهاردهمین کنگره بین‌المللی اورولوژی ایران،13 تا 16 اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی زرگر، رئیس کنگره بین‌المللی اورولوژی ایران با اعلام این خبر گفت: این کنگره با هدف به روز رسانی دانش متخصصان و پزشکان نسبت به آخرین دستاوردهای بخش‌های تحقیقاتی مجامع علمی ایران در رشته‌های مرتبط جهت معرفی در سطح بین‌المللی و همچنین بهره‌مندی از تازه‌ترین دستاوردهای پزشکی جهان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه این کنگره در سطح بین‌المللی اظهار داشت: انجمن اورولوژی اروپا، انجمن اورولوژی آسیا و انجمن اورولوژی کشورهای عرب در برگزاری این کنگره همکاری نزدیکی با انجمن ارولوژی ایران دارند.

زرگر از پژوهشگران و متخصصان دعوت کرد تا مقالات علمی خود را برای ارایه در کنگره تا 25 اسفند امسال با مراجعه به پایگاه اینترنتی کنگره به نشانی www.iuatehran.ir ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88677478 تماس بگیرند.

چهاردهمین کنگره بین‌المللی اورولوژی ایران 13 تا 16 اردیبهشت ماه سال 90 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.

کد مطلب 1270196

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