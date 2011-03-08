به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جانقلی اظهار داشت: بالغ بر هزار و صد هکتار انواع باغات انار، گردو، بادام، گیلاس و زردآلو در سلفچگان وجود دارد که بیشتر این باغات مربوط به انار می‌باشد.



وی افزود: از این ۱۸ هزار تن محصولی که در این منطقه برداشت می‌شود، ۱۶ هزار تن آن انار است.



رئیس مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی سلفچگان قم در ادامه، با بیان اینکه دو هزار و ۳۵۰ هکتار اراضی کشاورزی در سلفچگان وجود دارد گفت: سالانه، چهار هزار و ۶۰۰ تن جو و هزار و ۲۰۰ تن گندم در مزارع کشاورزی این منطقه برداشت می‌شود.



وی با بیان اینکه آفتابگردان، یونجه و حبوبات نیز در مزارع کشاورزی این منطقه کاشته می‌شود، تصریح کرد: سالیانه، ۴۲۰ تن کود اوره، ۱۶۰ تن کود فسفات آمونیوم و ۳۵ تن کود پتاسیم به صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان سلفچگان قرار می‌گیرد.



جانقلی در ادامه، از تکمیل و بهره برداری انبار کود نیزار این منطقه در بهمن ماه سال جاری خبر داد و افزود: این انبار، سال‌ها به حال خود‌‌ رها شده بود که با سفر استاندار قم به سلفچگان، ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار برای تکمیل آن اختصاص یافت و این انبار به بهره برداری رسید.



رئیس مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی سلفچگان قم در ادامه، تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، خشکسالی‌های اخیر، پایین بودن میزان سطح آب زیرزمینی، خرده مالکی اراضی کشاوزی و مسن بودن بهره برداران را از عمده چالش‌های فراروی بخش کشاورزی در این منطقه عنوان کرد.



جانقلی اضافه کرد: جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، جلوگیری از خرد شدن بیش از حد اراضی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار بخش کشاورزی، درآمد زایی برای کشاورزان، اشتغالزایی برای جوانان و جلوگیری از مهاجرت مردم سلفچگان به مناطق شهری می‌تواند از جمله راه‌های برون رفت از چالش‌های بخش کشاورزی این منطقه به حساب آیند.



شهر سلفچگان در ۴۵ کیلومتری از مرکز شهر قم و در جنوب غربی این استان واقع شده است که شامل، شهر سلفچگان، دو دهستان نیزار و راهجرد و ۴۳ روستاست.



جمعیت این منطقه ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر و شغل بیشتر مردم، کشاورزی، دامپروری و مرغداری است.

