روش تربیتی اسلام هدفمند و همه جانبه نگر است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در همایش بزرگداشت هفته تربیت اسلامی در سخنانی اظهار داشت: اسلام بزرگترین مکتب تربیتی است که به همه ابعاد انسان توجه دارد.

وی ادامه داد: روش تربیتی اسلام هدفمند، برخوردار از عمق و ریشه قوی، همه جانبه نگر و جهت دار به سوی کمال، توحید و عدالت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به نقش مربیان تربیتی در رشد اخلاق و معنویت دانش آموزان اشاره کرد و افزود: یک مربی تربیتی بایستی صلاحیت های اخلاقی، رفتاری، اعتقادی و شغلی مورد نظر را داشته باشد.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: مربی تربیتی بایستی باور داشته باشد که روش تربیتی اسلام بهترین روش تربیتی است.

وی یادآور شد: همچنین باید مربی تربیتی خود معتقد به ولایت باشد تا بتواند افراد را ولایت پذیر تربیت کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان نیز در این همایش با بیان اینکه نهاد مقدس امور تربیتی میراث و یادگار ماندگار شهدای گرانقدر رجایی و باهنر است، گفت: با توجه به اینکه آموزش و پرورش متولی تعلیم و تربیت رسمی کشور می باشد اثرگذاری کار مربیان تربیتی بایستی موجب شود که خروجی این مجموعه ارزشمند، انسان هایی عالم، شجاع، دین باور، خداباور، متدین، بلند همت و جامعه پذیر باشد.

علی ماکنعلی افزود: کارکردهای تربیتی مربیان با رویکردهای نو و جذاب می تواند سدی محکم در مقابل هجمه های تهاجم فرهنگی دشمن باشد.

وی مهمترین ملاک ارزیابی عملکرد مربیان تربیتی را ارتقاء شاخص های دین مداری در مدارس دانست و گفت: مربیان با عطوفت و مهربانی بایستی زمینه تجلی صفات پسندیده را در دانش آموزان به وجود آورند.

بنابر این گزارش در پایان این همایش از سوی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، مدیر کل آموزش و پرورش و معاونت پرورشی و تربیت بدنی لوح تقدیر و جوایزی به مربیان پرورشی و مشاورین برتر اهدا شد.