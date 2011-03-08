یک سوم خودروهای حمل زباله تهران مسقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فیاض با بیان این که درسال جاری 166 دستگاه خودروی مخصوص جمع آوری زباله فعال بود،گفت:از این میزان 45 دستگاه مسقف شده و در جریان حمل زباله‌ها از ایستگاههای زباله شهر به مرکز دفع زباله آرادکوه دیگر زباله‌ای پراکنده نمی شود.

وی با بیان اینکه 12 دستگاه سمی‌تریلر نیز در سال گذشته مسقف شده بود، اظهارکرد: تلاش داریم تا پایان سال 90 بخش اعظمی از خودروهای جمع آوری زباله تهران مسقف شود.

فیاض افزود: یکی از مشکلاتی که همیشه در روند حمل زباله توسط ماشین‌آلات سنگین موسوم به سمی تریلر وجود دارد، روباز بودن این تریلی‌ها وانتشار بوی نامطبوع و ریزش زباله در مسیر بوده است و ازآنجایی که بارگیری زباله توسط این سمی تریلرها در ایستگاههای خدمات شهری و در سکوهای با اختلاف سطح صورت می‌گیرد، عموما روباز بودن مخزنشان غیرقابل اجتناب بوده و استفاده از توری‌های خاصی که تاکنون جهت رفع این مشکل به کار می‌رفته نیز کارایی لازم را نداشته است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل و به منظور خدمت‌رسانی بیشتر مسقف کردن سمی تریلرها در دستور کار قرار داده شد و در نظر دارد در آینده نزدیک تمامی دستگاه‌ها را مجهز به این سیستم کند.

وی به محاسن و ویژگی‌های سمی تریلرهای جدید نظیر جلوگیری از ریزش زباله در سطح معابر و انتشار بوی نامطبوع، جلوگیری از تخریب بدنه سمی تریلرها وعمر مفید بیشتر این وسایل اشاره کرد و گفت: افزایش حجم بارگیری توسط پرس و استفاده از دیواره‌های سمی تریلر برای نصب بنرهای تبلیغاتی و تصاویر متناسب با فضای شهری از دیگر موارد مزایای این خودروهاست.