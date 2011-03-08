انتخاب آیت الله مهدوی کنی نقش مجلس خبرگان در صیانت از نظام را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت با اشاره به بند 12 ماده واحده بودجه سال 90 گفت: با عملیاتی کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل ،حدود 100 هزار میلیارد تومان خواهد بود جمع آوری نقدینگی در این حجم قطعاً در کاهش تورم موثر است.

حبیبی افزود: با توجه به اینکه نیمی از این منابع دوباره تحت عنوان پرداخت نقدی و بقیه به شکلی که در قانون هدفمند کردن یارانه پیش بینی شده در چرخه اقتصاد کشور قرار می گیرد امیدواریم شاهد رونق اقتصادی هم داشته باشیم.

وی بازار شب عید امسال را با نشاط و با رونق توصیف کرد و گفت: ما امسال شاهد رونق و نشاطی در بازار هستیم که سالهای گذشته کمتر از آن خبری بود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: وفق قانون هدفمندی یارانه ها در بند 12 ماده واحده باید منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل و گاز طبیعی شفاف شود تا دولت بتواند پرداخت های خود را مطابق قانون انجام دهد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد این شفافیت وجود ندارد، لذا حزب موتلفه اسلامی پیشنهاد مشخصی برای شفاف کردن بند 12 ماده واحده داده است که امیدوارم دولت و مجلس با دید خریدار به آن نگاه کنند.

حبیبی موضوع هدفمند کردن یارانه ها را به ویژه در حوزه انرژی مهم خواند و اظهار داشت: شرکتهای دولتی تولید کننده انرژی باید خود را با قانون هدفمندی یارانه ها وفق دهند و مجموعه های خود را با توجه به اعداد و ارقام جدید اقتصادی اداره کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد آخرین تحولات منطقه و جهان گفت: این روزها سالگرد بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی است. او بنیانگذار نهضت های رهایی بخش در یکصد سال اخیر بوده است.

وی افزود: سید جمال معتقد بود که ملتها در کشورهای اسلامی گرفتار دو دیو استبداد داخلی و استعمار خارجی هستند و باید از دام این دو دیو رها شوند که طعم آزادی و حکومت دینی و انسجام اسلامی را بچشند.

حبیبی تصریح کرد: بیش از یک ماه است زلزله سیاسی در شمال آفریقا و خاورمیانه دولتهای دیکتاتور منطقه را به لرزه در آورده است.

وی ادامه داد: در مصر و تونس دیکتاتورها سقوط کرده اند، انشاءالله در یمن، اردن، بحرین ، مراکش و... هم ساقط خواهند شد. به عقیده ما انقلابیون پس از سرنگونی استبداد داخلی باید پنجه در پنجه سلطه استعمار خارجی بیندازند و این یک مبارزه با استقامت و پایداری طولانی را می طلبد.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: روند مبارزات در اکثر کشورها شکل سیاسی دارد اما در لیبی شکل نظامی دارد. متأسفانه دیکتاتور، پس از زمین، از هوا و دریا به جنگ مردم آمده است. او باید در برابر افکار عمومی جهان در باره این همه خونریزی پاسخ گو باشد. بدون شک این تهاجم خونین علیه مردم مظلوم لیبی بدون کمک و پشتیبانی آمریکا، فرانسه، ایتالیا و انگلیس ممکن نیست .



وی افزود: ما امروز شاهد تحقق آرزوی دیرینه سید جمال اسد آبادی در خصوص اتحاد و انسجام ملتهای مسلمان هستیم.



حبیبی گفت: با توجه به وضع منطقه روند تحکیم اتحاد و همبستگی ملت ایران باید تقویت شود. انشاءالله با تدابیری که اندیشیده شده است سال آینده سال تعمیق همبستگی ملی در میان ملت ایران و زدودن کدورتها و پرکردن شکاف ها میان مردم باشد.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تحکیم مناسبات برادری بین اصولگرایان اظهار داشت: کاشتن درخت دوستی در روز درختکاری با حضور رئیس جمهوری و شهردار تهران یک عمل نمادین وحدت و همبستگی میان اصولگرایان بود ما از آن استقبال می کنیم. امیدواریم برخی از مشکلات شهر تهران در سایه این همکاری به زودی حل شود.



حبیبی با اشاره به نتایج انتخاب هیات رئیسه مجلس خبرگان بیان داشت: رای قاطع به حضرت آیت الله مهدوی کنی به عنوان رئیس مجلس خبرگان نشان داد مجلس خبرگان همچنان به عنوان صندوق ذخیره معنوی ملت ایران برای تصمیم سازی و تصمیم گیریهای بزرگ در روزهای مهم باقی خواهد ماند.



وی افزود: آیت الله مهدوی کنی از چهره های منور روحانی کشور است که سالها در راه مبارزه با رژیم طاغوت و استقرار نظام الهی جمهوری اسلامی رنج و مرارت کشیده اند؛ مرتبه فضل ، علم ، آگاهی و تقوای ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست. با انتخاب ایشان، نقش پررنگ مجلس خبرگان در مقابله با دسیسه های آمریکا و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی تقویت خواهد شد. به نظر ما مجلس خبرگان تا کنون نیز اثرگذاری مفید و مثبت خود را به شایسته ترین وجهی داشته است.



حبیبی در پایان با اشاره به هفته احسان ونیکوکاری اظهار داشت: مردم شریف و عزیز ما هر سال شادیهای خود را با ضعفا و محرومین تقسیم می کنند. امسال نیز همین اراده وجود دارد که ملت ما با همت ویژه ای به کمک مستضعفین بیایند و دلهای آنها را در آستانه عید شاد کنند.