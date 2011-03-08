دامداریهای سنتی آق قلا سوددهی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غفور جرجانی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از شرکت کشت و دام تکنام گلستان با اشاره به اهمیت احداث این‌گونه دامداری‌ها در منطقه آق قلا گفت: با توجه به نقشی که دامداری صنعتی در افزایش بهره وری مواد دامی و لبنی دارد، امکان تولید بیشتر همراه با تکنولوژی روز را فراهم ساخته است.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از دامداری های سنتی سوددهی خود را از دست داده‌اند اما می‌توان با ساخت دامداری‌های صنعتی و مدرن آن صنعت دام منطقه را از خطر نابودی نجات داد.

فرماندار آق قلا مهم‌ترین ویژگی این دامداری‌ها را ارتقای فناوری و حرکت به سوی تولید بهینه دانست.

وی آمار واحدهای صنعتی گاو شیری آق قلا را در سال 88 تعداد 20واحد عنوان کرد و گفت: ظرفیت این واحدها 2600 راس با تولید 140 تن گوشت قرمز و21 هزار و 450 تن شیر در سال است.

جرجانی در خصوص دام و تولیدات دامی گفت: در سال 88 از تعداد 125 هزار و 365 راس گوسفند و بز میزان 696 تن شیر و 754 تن گوشت تولید شده است.