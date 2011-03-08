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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۰

مرحله تئوری مسابقات هنرستان های لرستان برگزار شد

مرحله تئوری مسابقات هنرستان های لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مرحله تئوری مسابقات علمی - عملی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش استان لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مرحله اول این دوره از مسابقات هنرستانهای فنی و حرفه ای در 22 رشته و علمی کاربردی هنرستان های کاردانش در 26 رشته با حضور 600 نفر از هنرجویان برتر شهرستان ها و مناطق استان در حوزه های مختلف استان برگزار شد.

بنابر این گزارش نفرات برتر این دوره از مسابقات به مرحله عملی راه خواهند یافت.

 مرحله عملی این آزمون در روزهای 22 و 23 اسفندماه سالجاری با حضور نفرات برگزیدهبرگزار خواهد شد و سپس با توجه به مجموع نمرات عملی و تئوری، نفرات برگزیده استان به مرحله کشوری که فروردین ماه برگزار می شود راه پیدا می کنند.
 

کد مطلب 1270209

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