مرحله تئوری مسابقات هنرستان های لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مرحله اول این دوره از مسابقات هنرستانهای فنی و حرفه ای در 22 رشته و علمی کاربردی هنرستان های کاردانش در 26 رشته با حضور 600 نفر از هنرجویان برتر شهرستان ها و مناطق استان در حوزه های مختلف استان برگزار شد.

بنابر این گزارش نفرات برتر این دوره از مسابقات به مرحله عملی راه خواهند یافت.

مرحله عملی این آزمون در روزهای 22 و 23 اسفندماه سالجاری با حضور نفرات برگزیدهبرگزار خواهد شد و سپس با توجه به مجموع نمرات عملی و تئوری، نفرات برگزیده استان به مرحله کشوری که فروردین ماه برگزار می شود راه پیدا می کنند.

