10 پروژه در شهرهای عضو صندوق جهانی توسعه شهرها اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آلن لوسو ظهر سه شنبه، در نشست منطقه ای صندوق جهانی توسعه شهرها در مشهد افزود: باید تعریف جدیدی از پروژه ها برای اجرا در شهرها ارائه دهیم تا شهروندان بتوانند در آنها مشارکت کنند.

وی با بیان این مطلب که در حال بررسی و مذاکره با بزرگترین آژانس های مالی و بانک های جهانی هستیم گفت: به مشارکت گرفتن بازیگران اقتصادی ضروری است تا دراجرای پروژه ها با ما همکاری کنند.

وی با اشاره به اینکه اقدام های مختلفی وجود دارد تا بتوانیم شهرها را بسازیم، افزود: این کار ساده نیست، هر کدام از شهرهای عضو متروپلیس، تجاربی دارند که می توانند بکار گیرند وبا یکدیگر همکاری کنند.

وی تأکید کرد: در بحران اقتصاد جهانی که سه سال پیش اتفاق افتاد، برخی از مناطق شهری قربانی بانک ها و سودگران شدند و این ثابت می کند که سرمایه گذاری ها در جای مناسبی انجام نشده است.

وی گفت: این صندوق تشکیل شده است تا سیستم های معیوب حذف شوند وشرایط نامناسب مالی برطرف شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال های اول محدودیت منابع داریم و نمی توانیم به همه مشکلات پاسخ دهیم، افزود: صندوق جهانی توسعه تاسیس شده است تا در زمینه توسعه شهری همکاری و حمایت و راهکارهای جدیدی که برای رفع نیازها مناسب و مقرون به صرفه است را تسهیل کند.