خرید توافقی چهار هزار تن محصولات کشاورزی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدرضا قدیمی افزود: در سال جاری بیش از هزار و 400 تن جو دامی، 960 تن گندم استاندارد، پنج تن خرما، 285 تن گوجه فرنگی، 220 تن گندم غیراستاندارد و 830 تن سیب زمینی به صورت توافقی از کشاورزان خریداری شده است.

وی با اشاره به اهمیت خرید توافقی محصولات کشاورزی اظهار داشت: خریدهای توافقی راهی برای اختصاص سود به تولیدکننده یا کشاورزان و به نفع مصرف کننده است.

قدیمی خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی در ذخیره‌سازی و عرضه مستقیم محصولات کشاورزی نقش قابل توجهی دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در استان همدان پنج فروشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در حال فعالیت هستند که مقرر شده با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تعداد این فروشگاه‌ها افزایش یابد.

قدیمی یادآور شد: فروشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی با کاهش واسطه و دلالان می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر کنترل بازار و جلوگیری از زیان تولیدکننده و مصرف کننده داشته باشد.