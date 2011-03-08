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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

باراک خبر داد:

کمک نظامی 20 میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل/ تل آویو نگران انقلابهاست

کمک نظامی 20 میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل/ تل آویو نگران انقلابهاست

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از جنبشهای مردمی منطقه خواستار تقویت نظامی اسرائیل برای مقابله با آنچه تهدید احتمالی نظامهای جدید خواند، شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایهود باراک" در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به گسترش جنبشهای مردمی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مدعی شد که رژیم صهونیستی نباید از پیامدهای این جنبشها بهراسد.

وی بر اساس خوی نظامی صهیونیستها خواستار تقویت نظامی اسرائیل برای مقابله با آنچه تهدیدهای احتمالی علیه این رژیم از سوی نظامهای جدید خواند شد.
 
وزیر جنگ اسرائیل همچنین از درخواست کمک نظامی 20 میلیارد دلاری این رژیم از آمریکا به منظور ایجاد آمادگی برای مواجهه با هرگونه تهدید و درگیری احتمالی ناشی از جنبشهای کشورهای عربی در سرزمینهای اشغالی خبر داد.
 
باراک از تغییر رژیمهای دیکتاتوری تونس، مصر و لیبی بعنوان "زلزله تاریخی" در منطقه نام برد و اظهار داشت: این وقایع جنبشهای ملل عربی در راستای حرکت به سوی مدرنیته است.
 
وی در ادامه این گفتگو همچنین در مورد فاصله گرفتن دولت جدید مصر نسبت به توافقهای سازش با رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد.
کد مطلب 1270214

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