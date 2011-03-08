تعویق نشست ویژه اتحادیه عرب/ تحکیم مواضع انقلابیون

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های العربیه و الجزیره گزارش دادند که گردانهای قذافی انقلابیون را در راس لانوف با موشک هدف قرار می دهند.
خبر دیگر اینکه اتحادیه عرب نشست روز جمعه خود درباره لیبی را با یک روز تاخیر به شنبه موکول کرد. همچنین انقلابیون در شهرهایی که کنترل آن را بدست گرفته اند در حال تحکیم مواضع خود هستند.
از سوی دیگر "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی موقت لیبی گفت: اگر قذافی ظرف72ساعت خاک این کشور را ترک کند و از حملات دست بردارد تحت تعقیبی قرار نمی گیرد.
وی افزود: هیچ مذاکره مستقیمی با معمر قذافی صورت نخواهد گرفت؛ وی جایگاهی در لیبی ندارد و باید کنار برود.
منابع فوق همچنین از آماده بودن پیش نویس ایجاد منطقه پرواز ممنوع و بررسی احتمال کمک تسلیحاتی به انقلابیون از سوی کاخ سفید خبر دادند.
خبر دیگر اینکه که قبایل "طوارق" در حال جنگ با نیروهای قذافی هستند. همچنین قرار است که اتحادیه اروپا فردا نشستی درباره لیبی برگزار کند.
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