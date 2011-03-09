نمایندگان لایحه بودجه 90 را تا قبل از عید نهایی کنند

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس گفت: انشاء الله با تلاش مجدانه نمایندگان مجلس کار بررسی لایحه بودجه سال 90 تا قبل از سال جدید به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه هم اکنون در کمیسیونهای تخصصی در حال اتمام است و کمیسیون تلفیق هم فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: آیین نامه داخلی مجلس این ظرفیت را دارد که کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را حتی قبل از بررسی در کمیسیون های تخصصی تصویب کند و همزمان موارد در کمیسیون تلفیق و کمیسیون های تخصصی بررسی شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اعلام اینکه دولت انتظار دارد که مجلس تا قبل از عید نوروز بودجه سال 90 کل کشور را آماده کند، در عین حال تصریح کرد: البته اهتمامی که در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق مجلس مشاهده می کنیم نشان دهنده آن است که تا پایان سال بررسی لایحه بودجه 90 نهایی شود.