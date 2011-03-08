به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدرضا همتی در همایش هفته منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به وجود سه هزار و 278 فقره پرونده در ارتباط با تصرفات، تخلفات و چرای غیرمجاز دام در مراتع استان همدان گفت: از این تعداد پرونده 975 مورد مربوط به سال 89 است.

وی از توزیع بیش از یک میلیون اصل نهال در استان همدان خبر داد و اظهار داشت: این نهال‌ها شامل، نهال‌های صنوبر، کاج، سرو، زبان گنجشک، افراد، اقاقیا، توت و گردو است که از طریق ادارات منابع طبیعی در سطح شهرستان‌ها توزیع خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان جنگل کاری دولتی، مشارکتی و توسعه زراعت چوب را سه بخش مهم جنگل کاری بیان کرد و افزود: در بخش جنگل کاری دولتی تاکنون پنج هزار و 689 هکتار، جنگل کاری انجام شده که 510 هکتار آن مربوط به سال 89 است.

وی با اشاره به طرح جنگل کاری مشارکتی نیز اظهار داشت: در این طرح پنج هزار و 848 هکتار جنگل کاری انجام شده که 610 هکتار آن مربوط به سال 89 است.

همتی کاشت گونه‌های دارای رشد سریع را از بخش‌های توسعه زراعت چوب بیان کرد و افزود: تاکنون دو هزار و 844 هکتار جنگل‌کاری صورت گرفته که 200 هکتار آن مربوط به سال 89 است.

همتی حفاظت و پیشگیری از حریق در سطح مراتع را از جمله وظایف اداره کل منابع و آبخیزداری استان همدان بیان کرد و گفت: تاکنون در 107 هزار هکتار از مراتع و جنگل‌ها، عملیات پیشگیری از حریق صورت گرفته است.