استقلال بدون جباری و کوشکی تمرین کرد/ شریفات مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز سه شنبه استقلال از ساعت 16 در زمین صنایع دفاع آغاز شد و در ابتدای این تمرین پرویز مظلومی 15 دقیقه برای بازیکنانش صحبت کرد.

وی با اشاره به تساوی استقلال در دو دیدار اخیر مقابل سپاهان و مس کرمان گفت: این نتایج استقلال را از کورس قهرمانی دور می کند و نباید در روزهای پایانی لیگ به راحتی امتیاز از دست بدهیم.

مظلومی با حساس توصیف کردن دیدار با سایپا تاکید کرد باید تلاش کنیم تا 4 امتیاز دو مسابقه اخیر را مقابل سایپا جبران کنیم.

در تمرین عصر امروز استقلال رضا جباری و بیژن کوشکی غایب بودند ولی فرهاد مجیدی که پس از بازی با مس کرمان با استقلال تمرین نکرده بود، حضور داشت و زیر نظر دکتر نوشادی به تمرینات بدنسازی پرداخت.

کیانوش رحمتی نیز که در دیدار با مس کرمان به دلیل ضربه وارد شده از ناحیه سر دچار مصدومیت شده و چند روزی در بیمارستان تحت کنترل بود از امروز تمریناتش را با استقلال از سر گرفت. حوار ملامحمد هافبک عراقی استقلال هم زیر نظر دکتر نوروزی تمرینات اختصاصی را انجام داد و پس از یک ساعت محل تمرین استقلال را ترک کرد.

در تمرین امروز بازیکنان استقلال پس از گرم کردن بدن‌ها و انجام کارهای کششی و سرعتی زیرنظر کادر فنی به مرور کارهای تاکتیکی دیدار با سایپا پرداختند و در پایان در قالب دو تیم آبی و زرد بازی تمرینی انجام دادند. در تمام مدت تمرین امروز یورگن گده مربی آلمانی این تیم با توقف در جریان تمرین نکات تاکتیکی لازم را به بازیکنان گوشزد می کرد.

در اواخر تمرین امروز اسماعیل شریفات مهاجم ریزنقش استقلال از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد و پزشکان او را از ادامه تمرین بازداشتند.

آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار با سایپا ساعت 15 فردا در ورزشگاه صنایع دفاع انجام خواهد شد.