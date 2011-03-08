دخالت غرب در منطقه سرنوشت آنها را تغییر خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در ادامه نشست در امتداد انقلاب که در مورد تحولات اخیر جهان اسلام در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد گفت: 5 سال پیش مجموعه ای از 6 کشور خلیج فارس و مصر، اردن و آمریکا مجموعه ای را شکل دادند که به دنبال اهداف خاصی بودند که برخی از آن در تقابل انقلاب اسلامی و بخشی دیگر در تقابل با عراق بود و تلاش می کردند تحولات عراق را به نفع خود دنبال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دلایل خیزش مردمی در منطقه گفت: این کشورها ابتدایی ترین نماد دموکراتیک و حقوق بشر را ندارند به طوریکه در برخی از این کشورها خانم ها حتی حق رانندگی ندارند. همچنین به لحاظ اقتصادی درآمد کشورهای نفت خیز در دست حکمرانان و دیکتاتورهای منطقه و سیستم این کشورها سیستم وابسته به غرب است و مردم مشاهده می کردند که هیچ نوآوری در کشورشان وجود ندارد.

متکی گفت: در منطقه نیز شاهد بودیم که حکمرانان در ادامه حکومت های فامیلی پسرانشان را بر سر کار آوردند به طوریکه عملکرد داخلی آنها به سوی محدودیت هر چه بیشتر و دیکتاتوری و توجه کمتر به حقوق مردم رفت. همچنین در حوزه خارجی تن دادن به قراردادهای ننگین موجب خشم مردم شد.

وی همچنین تصریح کرد: در صورت تحول کامل در مصر کل خاورمیانه دچار تحول خواهد شد به طوریکه در دوشنبه هفته گذشته جوانان التحریر با شورای فرماندهی مصر دیدار داشتند و نظامیان در این کشور مجبور به عذرخواهی از جوانان شدند و پذیرفتند که تغییر ایجاد کنند که اولین تغییر آن 4 ساله کردن دوره ریاست جمهوری و همچنین پیگیری وضعیت حسنی مبارک و محاکمه وزیر کشورشان بود.

وزیر سابق امور خارجه همچنین اظهار داشت: تاثیر متقابل انقلاب های مردمی در منطقه بر یکدیگر موجب سرگیجه آمریکا شده است که به عنوان مثال مقاومت مردم در تونس موجب شد الغنوشی استعفا دهد و بلافاصله احمد شفیق نیز در کشور مصر مجبور به استعفا شد و مصر را وارد یک تحول اجتماعی در درون خود کرد که البته من مکررا گفته بودم که خاورمیانه در حال یک پوست اندازی جدی است.

وی همچنین با اشاره به آثار اتفاقات اخیر بر آینده منطقه گفت: یکی از مهمترین آثار تحولات فعلی این است که دیکر حکمرانان و دیکتاتورهای منطقه با سادگی نمی توانند حکومت کنند و همچنین نمی توانند دیگر بر علیه ملت خود تصمیم گیری کنند و قادر نیستند دیگر میلیون ها سرمایه مردم خود را به تاراج ببرند.

متکی تاکید کرد: تحولات کنونی خاورمیانه نشان می دهد که تغییرات ساختاری در سطح ملی در کشورهای منطقه ایجاد شده اما مطالبات مردمی بیشتر است.

وزیر سابق امور خارجه همچنین اظهار داشت: باید روند انقلابی مردم مصر به سمت خارج از این کشور و قطع کامل روابط با رژیم صهیونیستی برود .

متکی ادامه داد: آمریکایی ها ناچار به تغییر رویکرد در منطقه هستند و در صورت حضور ناوهای غربی در منطقه تحولات اساسی بوجود خواهد آمد. همچنین در صورت فروپاشی نظام لیبی و شخص معمر قذافی که محور تمام تصمیم سازی ها در این کشور است موج وسیعی کل منطقه را فرا خواهد گرفت و دیگر دیکتاتورهای منطقه نیز سقوط خواهند کرد. چرا که شباهت هایی هم اکنون میان انقلاب مردم ایران در سال 57 با حوادث اخیر مشاهده می شود و سرنوشت مشابهی در انتظار همه دیکتاتورهای منطقه است.

وی همچنین به کشتار بیرحمانه مردم لیبی اشاره کرد و تصریح کرد: در کشور لیبی باید پیگیری های بین المللی در خصوص ورود مزدوران خارجی به این کشور و به خاک و خون کشیدن مردم تدبیری اتخاذ شود و به دولت آن کشور فشار وارد شود و انقلابیون لیبی باید با تشکیل دادگاه های صحرایی مزدوران را از ادامه کشتار مردم بازدارند و به نظرم این اتفاق خواهد افتاد چرا که قذافی راهی جز تسلیم ندارد.

متکی همچنین با اشاره به تلاش عمر سلیمان برای از بین بردن اسناد جنایات حسنی مبارک گفت: عمر سلیمان هم اکنون در سازمان اطلاعاتی مصر کار خطرناکی شروع کرده و شروع به از بین بردن اسناد جنایات انور سادات و حسنی مبارک کرده است چرا که در پشت پرده این اسناد همکاری فراوان با رژیم صهیونیستی و خط سازش مشاهده می شود و همینطور در زمانی که من سمت وزیر خارجه بودم هر بار که در سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی را می دادیم مصر در خط مقدم مخالفت قرار داشت.

وی تاکید کرد: تحولاتی که در منطقه در حال روی دادن است به نوعی در آینده مناسبات بین المللی تاثیر گذار خواهد بود و ایران باید بر خود ببالد که نقطه آغاز این تحولات شده است.

وزیر سابق خارجه گفت: غربی ها هم اکنون تلاش می کنند تا با ایجاد صف بندی و اختلاف در منطقه اقدامات ایران را در جهت همگرایی منطقه ای را خنثی کنند و یک واگرایی میان ایران و جهان عرب ایجاد کنند.

متکی در پایان سخنرانی خود خاطر نشان کرد: غرب هم اکنون در یک پارادوکس گیر افتاده و شرایط منطقه به گونه ای است که دخالت بیجا در کشورهای منطقه سرنوشت آنها را تغییر خواهد داد چرا که هم اکنون سیل خروشان مردمی در منطقه مصمم است خیزش خود را ادامه دهد و البته هیچ شخص یا سازمانی نیز نمی تواند آینده این تحولات را پیش بینی کند و با مطالعات معمولی نیز قادر به پیش بینی چشم انداز نخواهند بود.