نمایندگی ثبت احوال در دو شهر ابرکوه راه‌ اندازی می ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، کاظم فرهمند اظهار داشت: در سفر اخیر رئیس سازمان ثبت احوال کشور به شهرستان مهریز و بازدید از اداره ثبت احوال این شهرستان، قول مساعد برای ایجاد نمایندگی ثبت احوال در شهر مهردشت ابرکوه و بخش آسفیج داده شد.

فرهمند در این دیدار به همراه ناظمی اردکانی، رئیس ثبت احوال کشور از اداره ثبت احوال شهرستان مهریز بازدید کرد.

وی در این بازدید، از تلاش مدیرکل ثبت احوال استان یزد و سایر مدیران شهرستانی که به رغم کمبود اعتبار و امکانات ناکافی، تحولات خوبی را در چند سال گذشته در ثبت احوال ایجاد کرده ‌اند، تقدیر کرد.

فرهمند همچنین اختصاص اعتبار و امکانات بیشتر در شهرستان‌ های محروم را خواستار شد.

وی ضمن تشکر از ایجاد نمایندگی ثبت احوال در مروست در سال گذشته، توجه هر چه بیشتر به مناطق محروم استان یزد را خواستار شد.

فرهمند همچنین، ایجاد نمایندگی ثبت احوال در شهر مهردشت ابرکوه و بخش آسفیج را از نیازها و درخواست‌ های مردم این مناطق برشمرد.

رئیس ثبت احوال کشور نیز در این دیدار برای ایجاد نمایندگی در این بخش‌ها قول مساعد داد.