نیمی از غرفه داران نمایشگاه فروش بهاره گنبد دچار خسارت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر سه شنبه در جمع غرفه داران این نمایشگاه افزود: تمام تلاش بازرگانی و مسئولان استان و شهرستان گنبدکاووس جبران خسارات واقعی به غرفه داران است که آنان باید با صداقت کامل لیست اجناسی که طعمه حریق شد را اعلام نمایند.

وی با بیان اینکه براساس قراردای که با مجری برپایی نمایشگاه فروش بهاره این شهر منعقد شده، وی متعهد به جبران خسارت است، اضافه کرد: بر این اساس شکایتی نیز علیه مجری برپایی نمایشگاه به دادستانی گنبدکاووس داده شده است.



وی همچنین از تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان فرمانداری، بازرگانی، مجمع امور صنفی و چند نماینده از غرفه داران خبر داد و تصریح کرد: این کمیته درخصوص میزان دقیق خسارت وارده به هر غرفه کار کارشناسی انجام خواهد داد.



رئیس سازمان بازرگانی گلستان، انتقال نمایشگاه فروش بهاره شهر گنبدکاووس به مکانی دیگر، فراهم کردن مقدمات حضور غرفه داران خسارت دیده درنمایشگاه فروش بهاره شهرهای همجوار و صدور معرفی نامه به خسارت دیدگان برای ارائه به شرکتهای تولیدی برای تاخیر در نقد کردن اسناد اعتباری (چک و سفته) این افراد را از جمله مساعدت های بازرگانی و مسئولان اعلام کرد.



نمایشگاه فروش بهاره گنبدکاووس که عصر 15 اسفندماه برپا شده بود، نیمه شب این روز به علت اتصال سیم های برق دچار حریق شد که در آن به 82 غرفه که غالبا از صنف پوشاک و لوازم بهداشتی و آرایشی صدرصد خسارت وارد شد.