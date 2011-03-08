۳۷ درصد خانواده های تحت پوشش بهزیستی لرستان قابل بازتوانی هستند

فتانه زاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: پایش پرونده های دفتر زنان و خانواده بهزیستی لرستان در سال ۸۹ به پایان رسیده است.

وی با تشریح نتایج پایشهای صورت گرفته، عنوان کرد: پایش پرونده ها توسط ۲۳ پایشگر و دو مسئول انجام گرفت که مطابق نتایج ۲۹ درصد خانواده های تحت پوشش یک نفره ،۱۶ درصد خانواده ها دو نفره، 15 درصد خانوارها سه نفره، ۱۷ درصد خانوارها ۴ نفره،۲۳ درصد خانوارها ۵ نفره یا دارای بعد خانوار بیشتری بودند.

کارشناس مسئول دفتر زنان و خانواده بهزیستی لرستان یادآور شد: همچنین مطابق نتایج این پایش ۳۷ درصد از خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی لرستان قابل بازتوانی در زمینه اقتصادی هستند و ۶۳ درصد دیگر قابل بازتوانی نمی باشند.

زاهد تصریح کرد: همچنین مطابق این بررسی ۵۵ درصد از زنان سرپرست خانوار دارای منزل مسکونی شخصی هستند که البته منازل قدیمی و نیاز به بازسازی دارند و ۴۵ درصد دیگر منازل اجاره ای و یا بلاعوض دارند.

وی خاطر نشان کرد: باتوجه به پیشنهادات پایشگران ۲۲۴ پرونده به علت تمکن مالی اشتغال و حمایت از سایر سازمانهای حمایتی مختومه شدند.

کارشناس مسئول دفتر زنان و خانواده بهزیستی لرستان با بیان اینکه مطابق پایش صورت گرفته ۶۸۲ زن سرپرست خانوار واجد شرایط در عضویت گروههای همیار هستند، ادامه داد: همچنین گ هزار و 38 نفر واجد شرایط حرفه اموزی،۵۴۱ نفر نیازمند خدمات مشاوره ای در زمینه خانوادگی، تحصیلی و حقوقی و ۷۱۰ نفر نیاز به سواد آموزی دارند.

زاهد خاطر نشان کرد: رسیدگی به امور زنان سرپرست خانوار و خانواده های تحت پوشش توسط ۷۰ مددکار در ۱۴ موسسه خیریه، ۵ کلینیک مددکاری اجتماعی، ۱۲مجتمع خدمات بهزیستی غیر دولتی شهری و روستایی و ۳۱ مجتمع خدمات بهزیستی دولتی شهری و روستایی انجام می گیرد.