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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۰

90 درصد شمع‌های تقاطع پژوهش همدان اجرا شده است

90 درصد شمع‌های تقاطع پژوهش همدان اجرا شده است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر منطقه یک شهرداری همدان گفت: تاکنون 90 درصد شمع‌های تقاطع غیرهمسطح پژوهش همدان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد تبریزی در بازدید از پروژه تقاطع غیر همسطح پژوهش همدان با بیان اینکه پیمانکار پروژه زیرگذر پژوهش همدان، شرکت نصر اصفهان و کارفرمای آن شهرداری منطقه یک همدان است، اظهار داشت: تاکنون 90 درصد شمع‌های این پل به همراه دوسوم تابلیه آن اجرا شده است.

تبریزی افزود: تابلیه تقاطع غیرهمسطح پژوهش همدان 80 متر طول دارد و شامل پوشش سقف زیرگذر است که در دست انجام می‌باشد.

وی با بیان اینکه روزانه 60 تا 70 نفر از مهندسان و کارگران در حال اجرای عملیات عمرانی این پروژه هستند، گفت: با مذاکرات انجام شده در خصوص جابجایی تأسیسات زیربنایی در حال حاضر لوله‌های گاز در این محدوده جابجا شده و مراحل پایانی کار در حال انجام است.

وی افزود: برای جابجایی تأسیسات آبرسانی نیز مذاکراتی انجام شده که پیشنهادات در حال بررسی است و رایزنی‌ها ادامه دارد.

تبریزی مسیر این زیرگذر را بلوار دانشگاه به بلوار بعثت عنوان کرد و با بیان اینکه اجرای این پروژه قسمت عمده‌ای از ترافیک منطقه را کاهش می‌دهد، گفت: منابع مالی برای اجرای این پروژه از محل منابع داخلی شهرداری تأمین می‌شود.

مدیر شهرداری منطقه یک همدان افزود: در این خصوص علاوه بر پیش‌پرداخت طبق ضوابط قرارداد، شهرداری نسبت به پرداخت اعتبار متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و پس از بررسی صورت‌وضعیت‌ها اقدام می‌کند.

وی در خصوص تقاطع پژوهش با بیان اینکه این تقاطع دارای طول 380 متر، تابلیه به طول 77 و نیم متر و 226 شمع به قطر یک و یک و دو دهم متر و به عمق میانگین 10 متر است، گفت: در این پروژه ارتفاع تابلیه از سطح زیرگذر چهار و نیم متر است و این پروژه به روش TOP & DOWN اجرا می‌شود.

وی گفت: در این پروژه ابتدا شمع‌های پروژه احداث می‌شود و سپس تابلیه اجرا می‌گردد و بعد از اجرای تابلیه عملیات خاکبرداری زیر تابلیه صورت می‌گیرد.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان اظهار داشت: مرحله اجرای دیوارهای حایل و عملیات تکمیلی زیرسازی و روسازی بهره‌برداری از این زیرگذر را امکان‌پذیر می‌کند.

کد مطلب 1270227

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