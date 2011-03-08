به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد تبریزی در بازدید از پروژه تقاطع غیر همسطح پژوهش همدان با بیان اینکه پیمانکار پروژه زیرگذر پژوهش همدان، شرکت نصر اصفهان و کارفرمای آن شهرداری منطقه یک همدان است، اظهار داشت: تاکنون 90 درصد شمعهای این پل به همراه دوسوم تابلیه آن اجرا شده است.
تبریزی افزود: تابلیه تقاطع غیرهمسطح پژوهش همدان 80 متر طول دارد و شامل پوشش سقف زیرگذر است که در دست انجام میباشد.
وی با بیان اینکه روزانه 60 تا 70 نفر از مهندسان و کارگران در حال اجرای عملیات عمرانی این پروژه هستند، گفت: با مذاکرات انجام شده در خصوص جابجایی تأسیسات زیربنایی در حال حاضر لولههای گاز در این محدوده جابجا شده و مراحل پایانی کار در حال انجام است.
وی افزود: برای جابجایی تأسیسات آبرسانی نیز مذاکراتی انجام شده که پیشنهادات در حال بررسی است و رایزنیها ادامه دارد.
تبریزی مسیر این زیرگذر را بلوار دانشگاه به بلوار بعثت عنوان کرد و با بیان اینکه اجرای این پروژه قسمت عمدهای از ترافیک منطقه را کاهش میدهد، گفت: منابع مالی برای اجرای این پروژه از محل منابع داخلی شهرداری تأمین میشود.
مدیر شهرداری منطقه یک همدان افزود: در این خصوص علاوه بر پیشپرداخت طبق ضوابط قرارداد، شهرداری نسبت به پرداخت اعتبار متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و پس از بررسی صورتوضعیتها اقدام میکند.
وی در خصوص تقاطع پژوهش با بیان اینکه این تقاطع دارای طول 380 متر، تابلیه به طول 77 و نیم متر و 226 شمع به قطر یک و یک و دو دهم متر و به عمق میانگین 10 متر است، گفت: در این پروژه ارتفاع تابلیه از سطح زیرگذر چهار و نیم متر است و این پروژه به روش TOP & DOWN اجرا میشود.
وی گفت: در این پروژه ابتدا شمعهای پروژه احداث میشود و سپس تابلیه اجرا میگردد و بعد از اجرای تابلیه عملیات خاکبرداری زیر تابلیه صورت میگیرد.
مدیر منطقه یک شهرداری همدان اظهار داشت: مرحله اجرای دیوارهای حایل و عملیات تکمیلی زیرسازی و روسازی بهرهبرداری از این زیرگذر را امکانپذیر میکند.
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