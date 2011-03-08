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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۸

جلسه هیئت وزیران تصویب شد؛

تعیین منطقه نمونه گردشگری پارک ملی ایرانیان در استان مرکزی

هیئت وزیران با تعیین منطقه نمونه گردشگری پارک ملی ایرانیان در استان مرکزی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیئت وزیران که عصر یکشنبه به ریاست دکتر احمدی نژاد تشکیل شد ، پس از بحث و بررسی ، تعدادی از پیشنهادهای دستگاهای اجرایی به تصویب رسید.

بر این اساس، هیئت وزیران با تعیین منطقه نمونه پارک ملی ایرانیان در استان مرکزی به عنوان منطقه نمونه گردشگری و رفع ایرادهای شورای نگهبان به اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو موافقت کرد.




 

کد مطلب 1270231

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