تعیین منطقه نمونه گردشگری پارک ملی ایرانیان در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیئت وزیران که عصر یکشنبه به ریاست دکتر احمدی نژاد تشکیل شد ، پس از بحث و بررسی ، تعدادی از پیشنهادهای دستگاهای اجرایی به تصویب رسید.



بر این اساس، هیئت وزیران با تعیین منطقه نمونه پارک ملی ایرانیان در استان مرکزی به عنوان منطقه نمونه گردشگری و رفع ایرادهای شورای نگهبان به اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو موافقت کرد.









