ژاپن درپی احیای قدرت نظامی خود/ موش و گربه بازی پکن و توکیو

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارش خود نوشت: توکیو با تقویت ساختار نظامی خود استراتژی دوران بعد از جنگ را تغییر می دهد. پایگاه هوایی ناها (NAHA) در منطقه اوکیناوا که در دوران جنگ سرد توسط آمریکا ساخته شد این روزها شاهد پرواز جت های جنگی است که ژاپنی ها با غرور آنها را به نمایش گذاشته اند.

این روزنامه می افزاید: جنگنده های اف - 15 ژاپنی در یک بازی موش و گربه با هواپیماهای پیشرفته چین به نمایش قدرت پرداخته اند. خلبانان ژاپنی می گویند در حالی که جنگنده های چینی به فضای هوایی ژاپن وارد شوند ما نمی توانیم بی تفاوت باشیم و از مرزهای خود دفاع نکنیم.

بنابر این گزارش، ژاپن در حال تقویت ساختار سیستم نظامی خود در جزیره اوکیناوا می باشد و دهها جنگنده اف- 15 را به ناوگان نیروهای هوایی خود در این منطقه افزوده است.

برخی از کارشناسان سیاسی و نظامی این تصمیم ژاپن را بزرگترین تغییر در سیاستهای راهبردی خود پس از جنگ جهانی دوم ارزیابی نموده اند.

نیویورک تایمز می نویسد درحالی که موازنه قدرت در منطقه آسیا به هم خورده است کارشناسان می گویند ژاپن به تدریج بر توانایی نظامی خود می افزاید چرا که نمی خواهد در مقابله با تهدید چین و کره شمالی غافلگیر شود. در همین حال بسیاری از مردم ژاپن بر این نظرند که نهایتا روزی می رسد که دیگر آمریکا نمی تواند از نظر نظامی از ژاپن حفاظت کند و لذا این ژاپن است که باید سیستم دفاعی خود را تقویت نماید.

بنا بر این گزارش طبق قانون اساسی ژاپن، این کشور نمی تواند به ایجاد یک ارتش قوی نظامی مبادرت نماید معهذا گفته می شود که تحولات بعد از جنگ و درگیریهای اخیر در منطقه بین کره جنوبی و شمالی تا حدودی ژاپنی ها را به فکر انداخته است. با توجه به بحرانهای اقتصادی بودجه نظامی ژاپن از سال 2001 تاکنون 2.5 درصد کاهش یافته است، اما هنوز هم در رده ششم یا پنجم کشورهای جهان قرار دارد.

نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران می نویسد: درحالی که ژاپن متحد نظامی آمریکا می باشد و تعداد 5 هزار نیروی آمریکایی در ژاپن مستقر هستند این کشور در حال حاضر قصد ندارد که همکاری با واشنگتن را قطع کند چرا که نگران تحولات چین و کره شمالی می باشد.