دستگیری خبرنگاران ترک ارتباطی با دولت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رجب طیب اردوغان" امروز سه شنبه با حضور در جمع نمایندگان فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه اتهامهای وارد شده به دولتش در ارتباط با دستگیری خبرنگاران را رد کرد.

وی با بیان اینکه این اقدام از سوی دستگاه قضایی پیگیری می شود تاکید کرد: دولت در این امر دخالتی ندارد. طی روزهای گذشته چندین خبرنگار ترکیه ای به اتهام ارتباط با طرح کودتا علیه دولت اسلامگرای اردوغان بازداشت شده اند.

اردوغان در ادامه یادآور شد که به عنوان کسی که بخاطر خواندن یک شعر مدتی را در زندان گذرانده است همواره طرفدار آزادی بیان در کشور خواهد بود.

این در حالی است که مخالفان اردوغان دولت وی را به اعمال فشار به رسانه ها و جلوگیری از آزادی بیان در این کشور متهم می کنند.