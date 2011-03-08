تحولات جهان عرب بر سایر کشورهای جهان تاثیر گذار خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر سابق امورخارجه در همایش در امتداد انقلاب در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پرسش و پاسخ دانشجویی که پس از سخنرانی وی انجام شد با اشاره به نقش رهبری در تحولات اخیر گفت: علیرغم فقدان رهبری واحد علمکردها در کشورهای منطقه یکپارچه است و هوشیاری دو چندان شده است و باید با توجه به ساختار کشورها به این موضوع نگریست چرا که ما تا پیروزی انقلاب با خطراتی مواجه بودیم که چشم بیدار و هوشیار رهبری بلافاصله هشدار می داد و مردم مشکلات را برطرف می کردند و معتقدم رسالت انقلاب اسلامی این است که مجموعه شگردها تا پیروزی انقلاب اسلامی و آنچه که در 32 سال گذشته بر مردم ما گذشته است باید مدون شود و همه تعاملات را در سایه رهبری امام (ره) و مقام معظم رهبری مدون کنیم و آنها را در پیشاروی مردم مصر قرار دهیم.

وی همچنین با اشاره به نقش زنان در انقلاب های مردمی منطقه گفت: موردی که هم اکنون در حال گسترش در جهان عرب است نقش آفرینی زنان در این انقلاب ها بوده به صورتی که هم اکنون حضور زنان موجب نقش آفرینی دیگر اقشار در حرکت های مردمی شده است به طوریکه نقش زنان در کشور لیبی بسیار برجسته است و در جاهای دیگر نیز پررنگ جلوه داده می شود.

متکی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص نقش رسانه ها در حوادث اخیر منطقه گفت: رسانه های کشورمان توانستند به خوبی اطلاع رسانی دقیق و جامعی ازتحولات اخیر داشته باشند و رسانه های غربی نیز به نوعی تلاش کردند سیاست کشورهای خود را در قبال حوادث منطقه دنبال کنند. و اینکه در داخل کشورمان برخی به دنبال این هستند که اهداف دیگری را برای انقلاب مردم لیبی و مصر ثابت کنند امری اشتباه است و اسلامیت انقلاب های مردمی که ملهم از انقلاب اسلامی است جای تردید ندارد.

وی همچنین در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص نتایج سقوط حکومت های دیکتاتوری در آینده گفت: نظام های مردمی و غیر دیکتاتور هنگامی که به حرف مردم و مصلحان عمل نمی کنند در سقوط آنها منافعی وجود دارد که اگر در این منافع تدبیر شود منافع مضاعف بوجود می آید. و در صورتی که حکومت های بعدی در حد مطلوب هم نباشند باز هم دیکتاتورها قادر به بازگشت به کشورشان نخواهند بود و قطعا نبود یک رژیم دیکتاتور از بودن آن بهتر است.

وزیرسابق امور خارجه تاکید کرد: خاورمیانه جدید در حال شکل گیری است اما اراده ملی و نفی قدرت های خارجی یک تحول اساسی در مناسبات غرب و خاورمیانه خواهد ساخت.

متکی در خصوص انتقال تحولات اخیر به کشورهای حوزه قفقاز اظهار داشت: آنچه که در خاورمیانه و شمال آفریقا می گذرد بر همه حکومت های منطقه تاثیر مستقیم می گذارد و معتقدم در نحوه حکمرانی و نوع کشورداری در سایر دولت های منطقه و جهان تاثیر غیر مستقیم خواهد داشت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مشخصه جالب حرکت های اخیر این است که اگر اراده ملی مبتنی بر باور مشترک باشد رژیم های دیکتاتور در سریع ترین زمان ممکن سرنگون خواهد شد این مورد پدیده جدیدی است.