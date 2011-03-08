15 تیم در مسابقانت نیمه آزاد گونگ فو گلستان رقابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هانی تاجیک عصر سه شنبه در نشست اینن هیئت افزود: مسابقات انتخابی هیئت کونگ فودربخش آقایان درشهرستان گرگان برگزار شد.

وی اظهار داشت: این دوره از مسابقات انتخابی تیم لیگ منتخب نیمه آزاد هیئت کونگ فواستان بود که با هیئت کونگ فو استان وسازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان برگزار شد.

سرپرست هیئت کونگ فو گفت: این مسابقات در بخش آقایان با حضور 170 فایتر و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در قالب 15 تیم از هیئتهای کونگ فو شهرستانهای استان در سالن ولایت ویلا شهر شهرستان گرگان روز جمعه برگزار شد.

تاجیک یادآورشد: این مسابقات جهت آمادگی دربین ورزشکاران کونگ فوکاراستان وانتخاب تیم لیگ منتخب نیمه آزاد هیئت کونگ فو از بین نفرات اول و دوم جهت شرکت در مسابقات کشوری بود.

وی گفت: دراین دوره از مسابقات شهرستانهای گرگان با دوتیم الف و ب، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، تیم کردکوی، تیم بندرگز، تیم بندرترکمن، تیم نوکنده، تیم فاضل آباد، تیم علی آباد، تیم خان ببین، تیم رامیان، تیم آزادشهر، تیم مینودشت، تیم گنبد و تیم شهرستان مراوه تپه حضورداشتند که با هم به رقابت پرداختند.

تاجیک درپایان این مسابقات از کلیه سرپرستان، مربیان، داوران و ورزشکاران تشکر کرد و گفت: حضور پرشور همه عزیزان دراین دوره از مسابقات باعث شد، موجبات دلگرمی برای مسئولان هیئت کونگ فو استان به وجود آورد و باعث شد ما باجدیت و پشتکار بیشتر از قبل در جهت رشد و ترقی هیئت کونگ فو استان حرکت کنیم.

در پایان این مسابقات کاپ، مدال و احکام به تیم های اول، دوم و سوم اهدا شد که در مجموع دو رده سنی جوانان و بزرگسالان تیم شهرستان آزادشهر مقام اول، تیم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان مقام دوم و تیم شهرستان مینودشت مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.