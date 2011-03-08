به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور ابراهیمی روز سهشنبه در مراسم بازدید از پروژههای آبخیز که با حضور معاون استاندار صورت گرفت، بیان داشت: همزمان با هفته منابع طبیعی تعداد ۱۰ پروژه آبخیزداری با حجم عملیلاتی معادل ۲۱ هزار و ۷۰۰ متر مکعب به بهره برداری رسید.
وی درتشریح چگونگی انجام این پروژهها ابراز داشت: به منظور اجرایی شدن این پروژهها اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در زمینه خشکسالی هزینه شده است.
ابراهیمی عنوان داشت: پروژههای آبخیزداری در حوزههای آبخیز کنار؛ مهرزمین؛ گلستان؛ سلمان و کهک اجرا گردیده است و شامل ۳۵ سازه آبخیزداری در این حوزههای آبخیز است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم آمار خسارت سیل و تلفات سیلاب در دهههای اخیر را که سبب سیل خیزی استان شده است به دلیل تخریب حوزههای آبخیز دانست و خاطر نشان کرد: همه ساله در قم شاهد خشکسالیهای شدید هستیم در حالی که سیل نیز خسارت جبران ناپذیری را در همه زمینهها به استان تحمیل میکند.
وی تصریح کرد: با اجرای پروژههای آبخیزداری همچون سدهای توری سنگی شیب زمین کاهش مییابد و فرصت نفوذ آب در آن افزایش خواهد یافت.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم اضافه کرد: در سالهای گذشته با انجام پروژههای آبخیزداری ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار هکتار آبوانها را تغذیه کردهایم که عامل کمک به کشاورزی استان نیز است در حالی که بخش کشاورزی وابستگی ۹۰ درصدی به ابهای زیر زمینی دارد.
ابراهیمی در پایان تاکید کرد: آبخیزداری و فعالیتهای مرتبط با آن نقش زیر بنایی در توسعه و پیشرفت استان دارد و امیدواریم با اختصاص اعتبارات بیشتر در سالهای آینده شاهد اجرایی شدن پروژه حوزه آبخیز قمرود باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آبخیزداری ادره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: سیل در قم با اجرای پروژههای آبخیزداری کنترل میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور ابراهیمی روز سهشنبه در مراسم بازدید از پروژههای آبخیز که با حضور معاون استاندار صورت گرفت، بیان داشت: همزمان با هفته منابع طبیعی تعداد ۱۰ پروژه آبخیزداری با حجم عملیلاتی معادل ۲۱ هزار و ۷۰۰ متر مکعب به بهره برداری رسید.
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