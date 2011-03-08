خشم صهیونیستها از نخست وزیر و وزیر خارجه جدید مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، رسانه های رژیم صهیونیستی در واکنش به دولت جدید مصر، عصام شرف و نبیل العربی را دشمن اسرائیل دانستند.

شبکه های تلویزیونی و روزنامه های "معاریو" و "یدیعوت آحارونوت" رژیم اسرائیل با اشاره به ادای سوگند دولت جدید مصر به ریاست "عصام شرف" نوشتند: شرف به مواضع ضد اسرائیل معروف است. سیاستهای وی در قبال فلسطینی ها حکایت از مواضع ضد اسرائیلی اش دارد.

رسانه صهیونیستی افزودند: "نبیل العربی" نیز یک شخصیت ضد اسرائیلی است. کابینه جدید مصر خطری برای اسرائیل محسوب می شود و منافع ما را در مصر به خطر می اندازد. دولت جدید مصر دوست اسرائیل نیست. نخست وزیر مصر فردی است که از سوی مردم برگزیده شده و مشروعیت خود را از آنها گرفته است.

رسانه های صهیونیستی تاکید کردند: موضع ضد اسرائیلی عصام شرف را می توان از انتخاب نبیل العربی به عنوان وزیر خارجه مصر فهمید زیرا العربی دیپلمات کهنه کاری است که به شدت از اسرائیل نفرت دارد.

وی در طی مدتی که نماینده مصر در دیوان بین المللی کیفری در لاهه بود مواضع ضد اسرائیلی اتخاذ کرد که از جمله آن می توان به موضع وی در قبال دیوار حائل اشاره کرد که العربی آن را دیوار نژادپرستانه خواند. وی همچنین به شدت از اقدامات اسرائیل علیه فلسطینی ها انتقاد کرده است.

رسانه مذکور بیان کردند: العربی اقدامات اسرائیل علیه فلسطینی ها را جنایاتی که به خاطر آن اسرائیل باید مجازات شود خوانده است و اخیر نیز وی خواستار محاکمه مقامات اسرائیل به سبب کشتار مردم فلسطین شده بود.

رسانه های اسرائیلی در پایان ضمن اعتراف به نگرانی شدید تل آویو از کابینه جدید مصر، تصریح کردند: آنچه اسرائیل از عصام شرف و حکومتش انتظار دارد توقف همکاری های اقتصادی و تجاری میان مصر و اسرائیل است. انتظار بسیار بدتر این است که دولت جدید مصر به خواسته های مردم مصر گوش فرا دهد و صدور گاز به اسرائیل را که به ارزانترین قیمت ممکن است برای همیشه قطع کند یا در قیمت آن تجدید نظر کند.