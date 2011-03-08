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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۹

کتابخانه تخصصی دانشکده آزاد همدان گشایش یافت

کتابخانه تخصصی دانشکده آزاد همدان گشایش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: کتابخانه تخصصی دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با بیش از هشت هزار جلد کتاب تخصصی و لاتین در کتابخانه مرکزی این دانشگاه گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معاون پژوهشی این دانشگاه در خصوص این کتابخانه تخصصی گفت: با بهره برداری از این کتابخانه دانشجویان دانشکده هنر و معماری می توانند به راحتی از کتاب های تخصصی رشته تحصیلی خود بهرمند شده و منابع لاتین مورد نیاز خود را از این کتابخانه تامین کنند.

اصغر تیموریان افزود: در قسمت های دیگر این کتابخانه تخصصی نیز پایان نامه ها و طرح های پژوهشی برتر دانشگاه نگهداری می شود که می توانند راهنما و منبع مناسبی برای محققین و پژوهشگران دانشگاهی باشد.

وی اظهار داشت: مسئولان دانشگاه آزاد واحد همدان با توجه به راه اندازی دانشکده های مختلف در صدد ایجاد یک کتابخانه تخصصی برای هر دانشکده هستند.

تیموریان یادآور شد: بیش از دو هزارو 700 دانشجو در حال حاضر در دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی همدان مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 1270239

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