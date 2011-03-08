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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۰۹

آخرین اخبار از قیام ملت لیبی/

حرکت انقلابیون به سوی "بن جواد"/ قذافی یک میلیون لیبیایی را آواره کرد

حرکت انقلابیون به سوی "بن جواد"/ قذافی یک میلیون لیبیایی را آواره کرد

حرکت انقلابیون به سوی بن جواد، حمله تانکهای قذافی به الزاویه و گزارش سازمان ملل از آمار آوارگان لیبیایی از آخرین تحولات این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های العربیه و الجزیره گزارش دادند که نیروهای قذافی اقدام به بمباران شدید غرب راس لانوف کردند. همچنین منابع فوق از حمله تانکهای قذافی به شهر الزاویه و حرکت انقلابیون زیر گلوله باران شدید نیروهای قذافی به سوی بن جواد خبر دادند.

از سوی دیگر "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس در کنفرانس مطبوعاتی با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان در لندن گفت: خشونت معمر قذافی علیه مردمش قابل قبول نیست.

وی افزود: ما در راستای ایجاد منطقه ممنوعه پروازی در لیبی تلاش می کنیم. هرگونه تصمیمی در لیبی باید از حمایت گسترده جهانی برخوردار باشد.

هیگ تصریح کرد: باید چارچوب قانونی صحیح درباره ایجاد منطقه ممنوعه پروازی وضع شود. ایجاد منطقه مذکور واقعی، عملی و ممکن است.

از سوی دیگر ابومازن ضمن ابراز تاسف از کشتار مردم لیبی گفت که هر تصمیمی درباره لیبی باید از طریق اتحادیه عرب صورت گیرد.

همچنین سازمان ملل متحد اعلام کرد که حدود یک میلیون نفر از لیبی آواره شده اند و این کشور به کمکهای انساندوستانه نیاز مبرم دارد.

کد مطلب 1270240

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