سینمای مذهبی رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "ملک سلیمان" با حضور شهریار بحرانی نویسنده و کارگردان این فیلم، با استقبال پرشور دانشجویان در سالن علامه طباطبایی واحد علوم و تحقیقات اکران شد. پس از نمایش این فیلم، دانشجویان سوالاتشان را مطرح کردند. نویسنده و کارگردان فیلم "ملک سلیمان" با اشاره به تاریخچه و سابقه کارهای مذهبی و تقدیر از آثاری مانند تئاتر ایوب پیامبر، اصحاب کهف، مریم مقدس، حضرت یوسف (ع) و سریال امام علی (ع) گفت: در زمینه ساخت فیلم‌های مذهبی رشد خوبی اتفاق افتاده است.

بحرانی گفت: همان‌طور که بدون پرداختن به انقلاب اسلامی نمی‌توان درباره امام خمینی (ره) فیلم درست کرد، داستان حضرت سلیمان را نیز بدون پرداختن به مفهوم ملک نمی‌توان واقعی‌تر ساخت. از طریق مشاوران مذهبی و سیاسی هوشیاری لازم به خرج داده شد تا ادعاهای کذبی که درباره تاریخ قوم یهود وجود دارد در اثر مسامحه و سطحی‌نگری با این فیلم تایید نشود.

وی یادآور شد: در خلق جلوه‌های ویژه این فیلم کاملا تخصصی عمل شد و از تجارب و مشاوره هنرمندان خارجی نیز استفاده گردید.این فیلم تلاش کرده است تا رابطه مردم با ولی را ترسیم کند. اعتقاد ما این است که اگر مردم تقوی پیشه کنند و به موقع به توصیه ولی خودشان اقدام کنند از فتنه‌ها نجات خواهند یافت.

نویسنده و کارگردان "ملک سلیمان" گفت: ساخت این فیلم به سال‌های قبل از فتنه سال 88 مربوط می‌شود، لکن در این داستان مفهوم فتنه تبیین شده و راههای مقابله با آن هم آورده شده است.



در این مراسم دکتر خلیل علی محمدزاده معاون فرهنگی واحد علوم و تحقیقات طی سخنانی مراتب سپاس و تشکر دانشگاه را از سازندگان این فیلم مذهبی ابراز داشت و گفت: این فیلم نشان داد که می‌شود با تولیدات سینمای جهانی رقابت کرد بی‌آنکه کاری بر خلاف اخلاق انجام داد و یا ابتذال را به هنر آمیخته کرد.



معاون فرهنگی واحد علوم و تحقیقات فیلم "ملک سلیمان" را در راستای بصیرت افزایی جامعه خواند و افزود: به کارگیری هر چه بیشتر ابتکار، خلاقیت و جلوه‌ها و جذابیت‌های هنری در تبیین معارف دینی، منجر به توسعه، ترویج و تحکیم مبانی ارزشی در جامعه خواهد شد.



دکتر علی محمدزاده در پایان لوح سپاس دانشگاه را به نویسنده و کارگردان فیلم "ملک سلیمان" شهریار بحرانی و تهیه‌کننده آن مجتبی فرآورده تقدیم کرد.