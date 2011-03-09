زائران مجروح ساعتها در فرودگاه مهرآباد معطل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، شش نفر از مصدومان مینابی حادثه تصادف روز جمعه در زنجان به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شدند.

اتوبوس حامل این افراد صبح روز جمعه هنگامی که در حال بازگشت از سفر زیارتی سوریه به سمت تهران بود بر اثر عدم توجه راننده اتوبوس در پنج کیلومتری اتوبان زنجان - قزوین به شدت با یک کامیون برخورد کرد و 12 نفر از 41 سرنشین این اتوبوس کشته و سایر مصدومان هم برای درمان به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان منتقل شدند.

پیکر کشته شدگان این حادثه روز گذشته در شهر میناب تشیع و به خاک سپرده شد.

شش نفر از مصدومان این حادثه به نامهای آمنه خواجه دادی، خیرالنسا ترکمانی، سکینه اسلامی، حنیفه ذاکری، نجیبه ذاکری و آمنه اسلامی در حالی که وضعیت جسمی چندان مناسبی نداشتند پس از ساعتها ماندن در فرودگاه مهرآباد تهران به فرودگاه بندرعباس منتقل و از آنجا بلافاصله به اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انتقال یافتند.

مصدومان باید در تهران درمان می شدند

روح الله رضوانی فرزند یکی از این مصدومان در خصوص وضعیت این بیماران به خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: این مصدومان شب گذشته از بیمارستان زنجان برای انتقال به بندرعباس به فرودگاه مهرآباد تهران منتقل شدند و پس از ساعتها ماندن در آنجا مسئول پرواز به علت نبودن اجازه پزشک برای پرواز اجازه سفر را به مصدومان نداد.

وی افزود: هیچ تیم پزشکی برای مراقبت از این مصدومان در فرودگاه حضور نداشت و این مصدومان سپس با آمبولانس به بیمارستان فیاض بخش تهران منتقل شدند.

رضوانی بیان داشت: این مصدومان پس از یک شب ماندن در بیمارستان دوباره به فرودگاه منتقل و با پرواز از تهران به بندرعباس فرستاده شدند.

وی تاکید کرد: این مصدومان به علت نداشتن وضع مناسب جسمی باید در همان تهران تحت مراقبتهای ویژه پزشکی قرار می گرفتند و متاسفانه این مصدومان چندین بار از مکانی به مکان دیگر انتقال یافتند.

یکی از مصدومان این حادثه به نام آمنه خواجه دادی که از ناحیه سر به شدت دچار آسیب دیدگی شده چهار ساعت در فرودگاه مهرآباد تهران بدون هیچ مراقبت پزشکی نگه داشته شد.

این کاروان تحت پوشش سازمان حج و زیارت نبوده است

علی اسلامی فرزند آمنه اسلامی که یکی دیگر از مصدومان این حادثه است در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، اظهار داشت: حضور این مصدومان در کنار فرزندانشان از لحاظ روحی برای آنان بسیار خوب است اما لازم بود در تهران مراقبت بیشتری از آنان به عمل می آمد.

وی ادامه داد: خوشبختانه فرماندار میناب بلافاصله پس از حادثه خود را به زنجان رساند و تمامی هزینه های درمانی این مصدومان توسط فرمانداری میناب پرداخت شد.

اسلامی در خصوص اینکه آیا کاروان این مسافران از طرف سازمان حج و زیارت به سوریه فرستاده شده بود یا خیر، عنوان کرد: هنگام ثبت نام مسئول کاروان که در این حادثه جان خودش را از دست داد به مسافران گفته بود که کاروان تحت پوشش سازمان حج و زیارت است اما متاسفانه پس از حادثه همه آنها متوجه شدند که این کاروان اصلا زیر نظر حج و زیارت نبوده است و فقط توسط شرکت سیر و سفر این سفر انجام شده است.

وی بیان داشت: این شرکت به عنوان یک شرکت خصوصی و بدون هماهنگی با حج و زیارت مسافران را به این سفر برده است.

پس از حادثه متوجه شدیم کاروان زیر نظر حج و زیارت نبوده است

شریفه ذاکری یکی از افرادی که با مسئول این کاروان اعزامی به سوریه ارتباط داشت در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس عنوان کرد: من با برخی از شرکتهای مسافربری برای بردن زائران به کربلا همکاری می کنم که همه این شرکتها تحت نظارت سازمان حج و زیارت فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: مرحومه فاطمه ذاکری هم با شرکتهای گردشگری برای بردن زائران به خصوص به سوریه همکاری می کرد و فکر می کرد که این شرکت هم با هماهنگی سازمان حج و زیارت اقدام به بردن زائران به سوریه می کند.

ذاکری اظهار داشت: پس از حادثه ما متوجه شدیم که شرکت سیر و سفر که اقدام به بردن مسافران به این سفر کرده بود ارتباطی با حج و زیارت نداشته و به عنوان یک شرکت خصوصی اقدام به این کار کرده است.

این حادثه از چندین بعد قابل بررسی است که یکی از آنها انتقال مصدومان با حالی وخیم و آن هم با چندین ساعت تاخیر به بندرعباس است و این در حالیست که می شد این مصدومان را در تهران و یا زنجان تحت پوشش مراقبتهای فوری پزشکی قرار داد تا از انتقال آنها با این وضعیت به بندرعباس جلوگیری شود.

بهتر بود مصدومان در تهران درمان می شدند

دکتر اسماعیل صادقی پزشک کشیک اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در خصوص وضع این بیماران به خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: این مصدومان مشکلی برای پرواز با هواپیما نداشتند اما خیلی بهتر بود تا این مصدومان در تهران و یا زنجان تحت عمل جراحی و درمان قرار می گرفتند.

بعد دیگر این حادثه شیوه رفتن این زائران به سفر سوریه است که به نظر می رسد بدون هماهنگی و یا مجوز سازمان حج و زیارت انجام شده باشد.

تلاشهای خبرنگار مهر در بندرعباس برای مصاحبه با یکی از مسئولان شرکت سیر و سفر بی نتیجه ماند و هیچ کدام از مسئولان این شرکت حاضر به پاسخگویی نشدند.