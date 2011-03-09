جنگ افغانستان؛ نبردی واجب یا جنایتی علیه بشریت

سازمان ملل در گزارش سالانه خود درباره جنگ افغانستان از کشته شدن دو هزار و 777 غیرنظامی در سال 2010 پرده برده داشت که این موضوع نشان دهنده افزایش چشمگیر خشونت ها و تلفات در کشوری است که آمریکا به بهانه مبارزه با طالبان آن را اشغال کرد اما پس از گذشت 10 سال از اشغالگری ایالات متحده در این کشور حتی امنیت نسبی در افغانستان حاصل نشده و هر روز طالبان قدرتمندتر می شود.

در همین حال بسیاری از مقامات آمریکایی و ناتو درباره افزایش خشونت ها در بهار و تابستان سال جاری هشدار می دهند و حتی اذعان می کنند که طالبان در نهایت به اهداف خود در جنگ دست می یابد که این گونه اظهارات بسیار تامل برانگیز است زیرا این سوال را در ذهن ایجاد می کند اگر دولت آمریکا خود به شکست در جنگ واقف است پس چرا با خروج از این کشور به خواسته های مخالفین جنگ و پایان دادن به خشونت ها علیه غیرنظامیان پاسخ مثبت نمی دهد.

در این میان سازمان ملل امروز چهارشنبه با اشاره به افزایش خشونت ها و حملات طالبان در افغانستان هشدار داد که کشتار غیرنظامیان در این کشور در سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

در گزارش سالانه سازمان ملل درباره تلفات غیرنظامیان افغان آمده است در پی کشته شدن دو هزار و 777 غیرنظامی در سال 2010، شمار افراد کشته شده سال گذشته در این کشور 15 درصد افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است طالبان مسئول 75 درصد کشتار غیرنظامیان در سال گذشته بودند. از سوی دیگر آدم ربایی در افغانستان 83 درصد افزایش یافته و خشونت ها در این کشور از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب گسترش یافته و مخصوصا شمار تلفات غیرنظامیان در شمال افغانستان 76 درصد رشد نشان می دهد.

کشتار غیرنظامیان در افغانستان در سال گذشته دو برابر و شمار تلفات در ولایت هلمند و قندهار به ترتیب 588 و 248 درصد افزایش یافته است.

البته گزارشی را که سازمان ملل آن را بسیار تکان دهنده خواند، افزایش 105 درصدی شمار کشته شدن مقامات دولتی افغانستان، نیروهای امداد و غیرنظامیانی است که از دولت و نیروهای ناتو حمایت می کردند.

همچنین شمار تلفات غیرنظامیان در ولایت هلمند نزدیک به شش برابر و در هلمند سه برابر افزایش یافته است که این مکان ها از جمله پناهگاه های اصلی طالبان و مورد توجه نیروهای آمریکایی بودند.

سازمان ملل در این گزارش آورده است: تاثیر اجتماعی و روانشناسی این کشتار به مراتب مخرب تر از آن چیزی است که یک نهاد بین المللی اعلام می کند.

از سوی دیگر کودکان و زنان بسیاری در نتیجه حملات هوایی ناتو در افغانستان کشته می شوند که اخیرا نیز شاهد کشته شدن 9 کودک بی گناه در ولایت کونار بودیم و این عملیات باعث افزایش تنش ها میان کابل و غرب شده است.

هوایپماهای بدون سرنشین آمریکا سه شنبه گذشته روستای "ننگلام" در منطقه کوهستانی ولایت کونار را مورد هدف قرار دادند که در این منطقه اعضای طالبان حضور نداشتند و تنها 10 کودک مشغول جمع آوری هیزم بودند که در نتیجه این حمله 9 کودک بیگناه افغانی جان سپردند و یک کودک دیگر به شدت زخمی شد.

دولت آمریکا در توجیه جنایات خود اشغال افغانستان را ضروری می داند و از آن اقدامی در جهت برقراری ثبات در این کشور یاد می کند اما با توجه به گزارش نهادهای مستقل حقوق بشری درمی یابیم که این جنگ نه تنها واجب نبوده بلکه "جنایتی علیه بشریت" است .

چند روز پس از این حادثه "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در سفر به افغانستان درحالی که با انتقاد جامعه جهانی و "حامد کرزای" برای حملات هواپیماهای بدون سرنشین مواجه شد، ضمن محکوم کردن این حملات و عذرخواهی به سبب کشته شدن 9 کودک افغانی گفت: کشتار این کودکان قلب همه را به درد آورد که این اظهارات بسیار تامل برانگیز است زیرا اگر کشتار کودکان برای جهانیان درد آور است پس چرا آمریکا به اهداف جنگ طلبانه خود پایان نمی دهد و از افغانستان خارج نمی شود.

این درحالیست که دولت آمریکا در توجیه جنایات خود اشغال افغانستان را ضروری می داند و "باراک اوباما" نیز بارها تاکید کرده که اشغال این کشور جنگی واجب بود اما بسیاری از نهادهای حامی حقوق بشر از آن به عنوان "جنایت علیه بشریت" یاد می کنند.

اظهارات اوباما درحالی مطرح می شود که هر روز شاهد افزایش مخالفین جنگ افغانستان هستیم و می توان گفت این جنگ نه تنها لازم نبوده، بلکه تنها باعث افزایش خشونت ها و حملات علیه غیرنظامیان شده است.

منتقدین جنگ افغانستان اعلام می کنند که تروریست ها می توانند از مکانهایی نزدیک به آمریکا حملات خود را انجام دهند، چنانچه حملات 11 سپتامبر در آلمان برنامه ریزی شده بود و بنابراین این فرضیه که با اشغال افغانستان امنیت ایالات متحده تضمین می شود، اشتباه است.

در این میان منتقدین جنگ افغانستان اعلام می کنند که تروریست ها می توانند از مکانهایی نزدیک به آمریکا حملات خود را انجام دهند، چنانچه حملات 11 سپتامبر در آلمان برنامه ریزی شده بود و بنابراین این فرضیه که با اشغال افغانستان امنیت ایالات متحده تضمین می شود، اشتباه است.

در حقیقت می توان گفت آمریکا به بهانه دفاع از خود هر نقطه ای از جهان را که احساس کند تروریست ها در آن حضور دارند، اشغال کرده و همواره در امور داخلی تمام کشورها دخالت می کند.

از سوی دیگر درحالیکه بودجه نظامی دولت آمریکا در سال 2010 به 533.8 میلیارد دلار رسیده است و ایالات متحده به سبب جنگ افغانستان متحمل بدهی های بسیاری شده است اما دامنه توسعه جنگ طلبی آمریکا به مراتب بسیار بیشتر از آن چیزی است که این کشور را وادار کند تا به گزینه خروج فکر کند و در این راستا تنها غیرنظامیان بسیاری قربانی می شوند که تاریخ نمونه آن را مشاهده نکرده است.

از جمله جنایاتی که ایالات متحده در افغانستان مرتکب شده و هیچ گاه از اذهان افکار عمومی پاک نمی شود، استفاده از سلاحهای شیمیایی و سمی است که باعث شده هر روز نوزادانی در این کشور متولد شوند که مانند دیگر نوزادان در اقصی نقاط جهان نیستند و مادران با دیدن چهره ناقص طفل معصوم خود تنها غصه می خورند و تولد نوزادان ناقص الخلقه به کابوسی برای مادران تبدیل شده است.

نظامیان آمریکایی در چند سال اخیر به بهانه مبارزه با طالبان در بخشهای مختلفی از افغانستان از سلاح های شیمیایی همچون مهمات "ترموباریک" و بمب های "بانکر بوستر" علیه مردم بی دفاع این کشور استفاده کرده اند. در حقیقت، تولد نوزادان ناقص الخلقه در افغانستان ثمره استفاده آمریکا از سلاح های شیمیایی بوده است.

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معصومه زارع