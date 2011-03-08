به گزارش خبرگزاری مهر، محمد گلشنی با اشاره به اینکه، پوست مهمترین و گسترده‌ترین سد دفاعی بدن در برابر آسیب‌ها و بیماری‌ها است،گفت: از آنجایی که اسیدیته (PH) پوست بین 5 تا 6 است باید مراقب بود تا این تعادل طبیعی به وسیله مواد شوینده و پاک کننده قلیایی یا اسیدی بر هم نخورد.

وی افزود: شست‌وشوی البسه، درها و دیوارها، ظروف و هر آنچه به عنوان دکوراسیون در منزل، نیاز به گردگیری دارد اگر چه با پیشرفت‌های تکنولوژیکی از طریق وسایل برقی یا ابزارهای فاقد نیاز به دخالت دست نظافت می‌شود، اما باید دانست که استفاده از دستکش‌های دو لایه که لایه داخلی آن نخی و لایه خارجی آن پلاستیکی و غیر قابل نفوذ است بهترین اقدام به شمار می‌رود.

دبیر انجمن متخصصان پوست و مو ایران گفت: هنگام گردگیری، ذراتی موسوم به فومیت (Fomite) در هوا پراکنده می‌شود که می‌تواند سبب ایجاد آلرژی‌های مختلف در افراد به ویژه کودکان شود.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از جاروهای برقی با مکش و کیسه‌های استاندارد و سالم بهترین گزینه در مقابل استفاده از جاروهای دستی است، گفت: جاروهای دستی آلودگی‌ها را در هوا منتشر کرده و موجب بروز حساسیت‌های آلرژیک تنفسی یا پوستی می‌شود،‌که قرمزی پوست و با سرفه و سوزش چشم و خارش آن از مهمترین پیامدهای اینگونه آلرژی‌ها است.

وی پیشنهاد کرد تا همه هموطنان در این روزها که هنوز به دلیل هوای سرد، رطوبت کافی در محیط کار و زندگی وجود ندارد، از دستگاه بخور سرد که وظیفه آن مرطوب کردن فضای منازل و تأمین لطافت و نرمی پوست بدن است، بهره بگیرند.

گلشنی افزود: همچنین افراد به ویژه کودکان و کهنسالان اعم از دارای پوست‌های خشک یا چرب باید از کرم‌های مربوط کننده مخصوص پوست‌های خشک یا چرب استفاده کنند، تا از خشکی پوست و عوارض آن دور باشند.