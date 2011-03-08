تشکیل کمیته بررسی وضعیت امام موسی صدر در کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی افزود: بی تردید و بر اساس اطلاعات دریافتی امروز بیش از پیش آشکار است که امام موسی صدر پس از ربایش ایشان توسط نظام پلید قذافی زندانی می شوند و ایشان زنده هستند و ما پیگیر آزادی امام موسی صدر هستیم.

وی گفت: امروز مطالبه جدی مردم ایران و لبنان و دنیای اسلام این است که این عالم و اندیشمند بزرگ و تاثیر گذار دنیای اسلام هر چه سریعتر از زندان رژیم سفاک قذافی آزاد شده و به دامن امت اسلام باز گردد.

جلالی گفت: بررسی پیگیری روزانه موضوع امام موسی صدر مقرر شد کمیته ای به ریاست کریمی قدوسی نماینده مشهد تشکیل شود و مستمرا این مسئله را در دستور کار خود داشته باشد.

وی گفت: در بخش دوم جلسه کمیسیون با حضور محسنی اژه ای دادستان کل کشور موضوع نقض فاحش حقوق بشر توسط کشورهای غربی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلالی افزود: حضور احمدی رهبر تروریست گروهک پژاک در آلمان، استقبال کشورهای غربی از سرکرده گروهک منافقین وجود زندان های سری در اروپا، کشتار و شکنجه مردم مظلوم فلسطین گوشه ای از نقض مکرر حقوق بشر در غرب است. این در شرایطی است که برخی ها به اعلام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران معترض هستند که به هیچ وجه منطقی بر این موضع حاکم نیست.