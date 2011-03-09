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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

جزئیات شاخصهای ارتقا؛

جدول امتیازات ارتقای هیئت‌علمی/ 30امتیاز برای شرکت درکرسیهای‌آزاداندیشی

جدول امتیازات ارتقای هیئت‌علمی/ 30امتیاز برای شرکت درکرسیهای‌آزاداندیشی

آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی پس از بازنگری در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا به تمامی موسسه های آموزشی و پژوهشی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماده دو و سه آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهها به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازد و در بازنگری صورت گرفته، بخش مهمی از ارتقای هیئت علمی را به خود اختصاص داده است. 

ماده 2 آیین نامه به مجموعه فعالیت های عضو هیئت علمی اطلاق می شود که وی باید در جهت آموزش و تربیت دانشجویان به نحوی روزآمد و موثر برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم بکار گیرد. 

ردیف

موضوع

 حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم حداکثر امتیاز در هر موضوع

حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقا
1 رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی 0.7  7  5
2 کیفیت تدریس (شامل ارزیابی های مختلف دانشجویان و دانشکده و دانشگاه)    8  بر اساس جدول
3 کمیت تدریس (شامل جزئیات برای هر نوع موسسه و مقطع تحصیلی) 3  30  8
4 راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی و یا عناوین موضوعات مشابه مصوب که زمینه مهارت افزایی را در مقطع کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه فراهم می کند 0.3 5  
5 برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش به تشخیص هیئت ممیزه 3.5 (جمع سه بند) 7 (جمع سه بند)  
6 تالیف یا تدوین کتب چاپی یا الکترونیکی که به عنوان منبع آموزشی مورد استفاده قرار گیرد 5.2 (جمع سه بند) 10.5(جمع سه بند) 5
7 ارج نهادن به امور آموزشی و شاگردپروری با بهره گیری از روشهای مطلوب تدریس و استفاده مناسب از روشهای نوین آموزشی 0.5 2  
9

 حداکثر امتیازات

   40

 
همچنین در ماده سه به موضوعات پژوهش و فناوری پرداخته شده است. بر اساس آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی فعالیت پژوهشی و فناوری به مجموعه فعالیتهایی عضو هیئت علمی اطلاق می شود که ضمن برخورداری از ویژگی هدفمندی ساختار یافته، قابلیت کشف و توسعه حقایق یا ایجاد توانایی پیاده سازی و بکارگیری یافته های علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیاز جامعه و شکستن مرزهای دانش به صورت متوازن و منطبق بر اولویت های مصوب تحقیقاتی و فناورانه وزارتخانه های بهداشت و علوم باشد. 

ردیف

موضوع

 حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم حداکثر امتیاز در هر موضوع

حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقا
1 مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 2 تا 7    بر اساس جدول
2 مقاله علمی - مروری  1 تا 5    
3 مقاله علمی - ترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دایره المعارف 1 تا 4    
4 مقاله علمی کامل داوری شده در مجموعه مقالات یا مجلات همایش های علمی معتبر 1 تا 2 15  
5 خلاصه مقاله علمی در مجموعه مقالات همایش های علمی معتبر 0.5 تا 1 5  
6 مقاله علمی صددرصد مستخرج از پایان نامه / رساله 1 5  
7 تولید دانش فنی/اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند با تایید مراجع ذیصلاح وزارتین متبوع تا 20    
8 گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری که با اجرای آن یکی از معضلات کشور حل شده باشد و با تایید دستگاه اجرایی سفارش دهنده اثر بدیع و ارزنده هنری و تایید نهایی هیئت ممیزه  تا 25    
 9 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تایید علمی مراجع ذیصلاح وزارتین متبوع  تا 10    
 10 ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرانت) داخلی یا بین المللی  1 تا 2 (به ازای مبلغ)  12  
 11 سایر فعالیت های فناوری اختراعات و جشنواره با تایید نهایی هیئت ممیزه  2  5  
 12

تالیف یا تصنیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی فرد با تایید نهایی هیئت ممیزه
تالیف یا تصنیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی فرد با تایید نهایی هیئت ممیزه

  تا 45    
 13 ارزیابی، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی و فناوری و نوآوری با تایید نهایی هیئت ممیزه 2  8  
 14 تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی با حداقل 30 درصد مطلب افزوده شده به تشخیص هیئت ممیزه  3  9  
 15

ویرایش علمی کتاب با تایید نهایی هیئت ممیزه
داوری مقالات علمی و پژوهشی با تایید نهایی هیئت ممیزه

  3  15  
 16 تصحیح انتقادی کتاب معتبر با تایید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه  10  20  
 17  راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی  11.5  20  
18 کرسی های نظریه پردازی تا 30 8  
19 کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی تا 5 10  
20 ترجمه کتاب تخصصی 7 21  
 

 حداکثر امتیازات

   سقف ندارد
کد مطلب 1270252

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