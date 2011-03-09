به گزارش خبرنگار مهر، ماده دو و سه آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهها به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازد و در بازنگری صورت گرفته، بخش مهمی از ارتقای هیئت علمی را به خود اختصاص داده است.

ماده 2 آیین نامه به مجموعه فعالیت های عضو هیئت علمی اطلاق می شود که وی باید در جهت آموزش و تربیت دانشجویان به نحوی روزآمد و موثر برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم بکار گیرد.

ردیف موضوع حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم حداکثر امتیاز در هر موضوع حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقا 1 رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی 0.7 7 5 2 کیفیت تدریس (شامل ارزیابی های مختلف دانشجویان و دانشکده و دانشگاه) 8 بر اساس جدول 3 کمیت تدریس (شامل جزئیات برای هر نوع موسسه و مقطع تحصیلی) 3 30 8 4 راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی و یا عناوین موضوعات مشابه مصوب که زمینه مهارت افزایی را در مقطع کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه فراهم می کند 0.3 5 5 برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش به تشخیص هیئت ممیزه 3.5 (جمع سه بند) 7 (جمع سه بند) 6 تالیف یا تدوین کتب چاپی یا الکترونیکی که به عنوان منبع آموزشی مورد استفاده قرار گیرد 5.2 (جمع سه بند) 10.5 (جمع سه بند) 5 7 ارج نهادن به امور آموزشی و شاگردپروری با بهره گیری از روشهای مطلوب تدریس و استفاده مناسب از روشهای نوین آموزشی 0.5 2 9 حداکثر امتیازات 40



همچنین در ماده سه به موضوعات پژوهش و فناوری پرداخته شده است. بر اساس آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی فعالیت پژوهشی و فناوری به مجموعه فعالیتهایی عضو هیئت علمی اطلاق می شود که ضمن برخورداری از ویژگی هدفمندی ساختار یافته، قابلیت کشف و توسعه حقایق یا ایجاد توانایی پیاده سازی و بکارگیری یافته های علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیاز جامعه و شکستن مرزهای دانش به صورت متوازن و منطبق بر اولویت های مصوب تحقیقاتی و فناورانه وزارتخانه های بهداشت و علوم باشد.