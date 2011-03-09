به گزارش خبرنگار مهر، ماده دو و سه آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهها به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازد و در بازنگری صورت گرفته، بخش مهمی از ارتقای هیئت علمی را به خود اختصاص داده است.
ماده 2 آیین نامه به مجموعه فعالیت های عضو هیئت علمی اطلاق می شود که وی باید در جهت آموزش و تربیت دانشجویان به نحوی روزآمد و موثر برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم بکار گیرد.
|ردیف
|
موضوع
|حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم
|حداکثر امتیاز در هر موضوع
|
حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقا
|1
|رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی
|0.7
|7
|5
|2
|کیفیت تدریس (شامل ارزیابی های مختلف دانشجویان و دانشکده و دانشگاه)
|8
|بر اساس جدول
|3
|کمیت تدریس (شامل جزئیات برای هر نوع موسسه و مقطع تحصیلی)
|3
|30
|8
|4
|راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی و یا عناوین موضوعات مشابه مصوب که زمینه مهارت افزایی را در مقطع کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه فراهم می کند
|0.3
|5
|5
|برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش به تشخیص هیئت ممیزه
|3.5 (جمع سه بند)
|7 (جمع سه بند)
|6
|تالیف یا تدوین کتب چاپی یا الکترونیکی که به عنوان منبع آموزشی مورد استفاده قرار گیرد
|5.2 (جمع سه بند)
|10.5(جمع سه بند)
|5
|7
|ارج نهادن به امور آموزشی و شاگردپروری با بهره گیری از روشهای مطلوب تدریس و استفاده مناسب از روشهای نوین آموزشی
|0.5
|2
|9
|
حداکثر امتیازات
|40
همچنین در ماده سه به موضوعات پژوهش و فناوری پرداخته شده است. بر اساس آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی فعالیت پژوهشی و فناوری به مجموعه فعالیتهایی عضو هیئت علمی اطلاق می شود که ضمن برخورداری از ویژگی هدفمندی ساختار یافته، قابلیت کشف و توسعه حقایق یا ایجاد توانایی پیاده سازی و بکارگیری یافته های علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیاز جامعه و شکستن مرزهای دانش به صورت متوازن و منطبق بر اولویت های مصوب تحقیقاتی و فناورانه وزارتخانه های بهداشت و علوم باشد.
|ردیف
|
موضوع
|حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم
|حداکثر امتیاز در هر موضوع
|
حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقا
|1
|مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی
|2 تا 7
|بر اساس جدول
|2
|مقاله علمی - مروری
|1 تا 5
|3
|مقاله علمی - ترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دایره المعارف
|1 تا 4
|4
|مقاله علمی کامل داوری شده در مجموعه مقالات یا مجلات همایش های علمی معتبر
|1 تا 2
|15
|5
|خلاصه مقاله علمی در مجموعه مقالات همایش های علمی معتبر
|0.5 تا 1
|5
|6
|مقاله علمی صددرصد مستخرج از پایان نامه / رساله
|1
|5
|7
|تولید دانش فنی/اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند با تایید مراجع ذیصلاح وزارتین متبوع
|تا 20
|8
|گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری که با اجرای آن یکی از معضلات کشور حل شده باشد و با تایید دستگاه اجرایی سفارش دهنده اثر بدیع و ارزنده هنری و تایید نهایی هیئت ممیزه
|تا 25
|9
|اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تایید علمی مراجع ذیصلاح وزارتین متبوع
|تا 10
|10
|ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرانت) داخلی یا بین المللی
|1 تا 2 (به ازای مبلغ)
|12
|11
|سایر فعالیت های فناوری اختراعات و جشنواره با تایید نهایی هیئت ممیزه
|2
|5
|12
|
تالیف یا تصنیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی فرد با تایید نهایی هیئت ممیزه
|تا 45
|13
|ارزیابی، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی و فناوری و نوآوری با تایید نهایی هیئت ممیزه
|2
|8
|14
|تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی با حداقل 30 درصد مطلب افزوده شده به تشخیص هیئت ممیزه
|3
|9
|15
|
ویرایش علمی کتاب با تایید نهایی هیئت ممیزه
|3
|15
|16
|تصحیح انتقادی کتاب معتبر با تایید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه
|10
|20
|17
|راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
|11.5
|20
|18
|کرسی های نظریه پردازی
|تا 30
|8
|19
|کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی
|تا 5
|10
|20
|ترجمه کتاب تخصصی
|7
|21
|
حداکثر امتیازات
|سقف ندارد
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