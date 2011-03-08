جوانان کویتی تظاهرات ضد دولتی برپا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، همزمان با تشکیل اولین جلسه پارلمان کویت در طی شش ماه گذشته، جوانان کویتی که گروهی موسوم به "دیوار پنجم" را تشکیل داده اند، در شبکه اجتماعی "تویتر" از حامیان خود خواستند تا امروز سه شنبه به خایانها ریخته و درخواست خود را برای استعفای نخست وزیر اعلام کنند.

جوانان کویتی دراین تظاهرات خواستای استعفای "شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح" هستند که 5 سال در مسند قدرت است.

این تظاهرات در حالی برگزار می شود که معترضین از برپایی تظاهرات اعتراض آمیز بدون تایید قبلی منع شده اند و سیاستمداران نیز قول داده اند که در جلسه امروز پارلمان درباره پیش نویس قانونی در خصوص حقوق مدنی اساسی گفتگو کنند.