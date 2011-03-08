فعالیت سامانه احراز هویت تحصیلی تا 25 اسفند تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تمدید مهلت مرحله نخست ثبت نام آزمون سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی، متقاضیان ثبت نام در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی می توانند برای تایید مدارک تحصیلی خود به این سامانه که در مناطق آموزش و پرورش کشور مستقر است، مراجعه کنند.



رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: این اقدام به منظور فراهم کردن تمهیدات لازم و فرصت بیشتر برای ثبت نام آن دسته از داوطلبان مشمول قانون پذیرش دانشجو صورت گرفته است.



محمد تقی صابری افزود: مراکز ساهت و ادارات آموزش و پرورش مناطق مختلف کشور باید تلاش کنند با بسیج امکانات و نیروی انسانی کافی در این مراکز، به صورت دقیق به درخواست های مراجعان رسیدگی کنند به گونه ای که هیچ داوطلبی در مراجعه به ساهت و ادارات آموزش و پرورش با مشکل مواجه نشود.



مهلت ثبت نام داوطلبان مرحله نخست آزمون دانشگاه آزاد سال 90 پیش از این 19 اسفند ماه جاری بوده است.



