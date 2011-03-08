سه امتیاز دیدار سایپا حیاتی است/ امیدوارم روزی در کمپ خودمان تمرین کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان منتظری که در پایان تمرین عصر امروز سه شنبه استقلال در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: متاسفانه دو تساوی مقابل سپاهان و مس کرمان برای ما خیلی گران تمام شد چرا که باعث شد فاصله ما با تیم‌های رقیب کمتر شود و از این بابت موقعیت ما در بالای جدول به خطر بیفتد.

مدافع استقلال اضافه کرد: بازی پنجشنبه مقابل سایپا به لحاظ امتیازی برای ما اهمیت زیادی دارد چرا که می توانیم بخشی از امتیازهای از دست رفته در دو بازی گذشته را در این بازی جبران کنیم.

وی با بیان اینکه استقلال در شرایط خوبی برای بازی با سایپا قرار دارد، اظهار داشت: تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته‌ایم هرچند مجبور بودیم به خاطر نداشتن زمین مناسب، روی چمن مصنوعی تمرین کنیم و این شرایط تا حدودی پیگیری تمرینات را سخت کرد.

منتظری در بخش پایانی گفتگوی خود با انتقاد از نداشتن یک زمین تمرین مناسب برای تیم‌های مردمی و پرطرفدار استقلال و پرسپولیس ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که استقلال دیگر مشکل زمین تمرین نداشته باشد و بازیکنان این تیم در کمپ اختصاصی باشگاه تمرین کنند.