زیر سایه سیدالکریم(ع) / زیارت او زیارت حسین(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم(ع) مطلبی منتشر کرد که به شرح زیر است:

صبح ششمین روز آبان 1373 بازار و کوچه‌ها و خیابان‌های منتهی به حرم، از همه روزهای دیگر متفاوت بود. انبوه زائران حرم سیدالکریم(ع)، در این روز اما به زیارت یکی از زائران حضرت عبدالعظیم(ع) آمده بودند.

خاطره دیدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با مردم شهرستان ری درصحن اصلی آستان مقدس، هنوز هم در ذهن جوانان و نوجوانان شانزده سال پیش، پُر از خاطرات به یادماندنی است. همه آن روز را به یاد دارند، وقتی که رهبر معظم انقلاب با اظهار ارادت به مقام والای حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، جناب حمزة إبن‌موسی و جناب طاهر علیهم‌السلام گفتند: «ما در زیر سایه این بزرگوار و در جوار این بقعه مقدس قرار داریم و تهران با همه عظمتش منور به نور این بقعه مبارکه است.»

زیارت او زیارت حسین(ع) است





رهبر انقلاب در آن دیدار با تمجید از مقام برجسته علمی و معنوی حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، از ایشان به عنوان یک محدث عظیم‌الشأن و یک مؤلف بزرگ نامبردند و بیان کردند: «تا جایی که برای ما محرز شده است، حضرت عبدالعظیم اولین کسی است که خُطب امیرالمؤمنان(ع) را دریک کتاب جمع‌آوری کرده است و تقریباً در 150سال قبل از گردآوری نهج‌البلاغه بوسیله سید رضی، نهج‌البلاغه‌ای متشکل از خطب امیرالمؤمنین را تألیف کرده است.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بر مقام والای معنوی حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) تأکید کرده و گفتند: «درباره مقام معنوی ایشان هم روایت است که کسی از اهالی ری خدمت امام هادی(ع) رسید و عرض کرد که من به زیارت حضرت حسین ابن‌علی(ع) به کربلا رفته بودم و حضرت به ایشان فرمودند که اگر عبدالعظیم(ع) را در ری زیارت کنی، مثل این است که حضرت ابی‌عبدالله الحسین(ع) را در کربلا زیارت کرده باشی.»

اما رهبر انقلاب در توضیح این روایت به یک نکته خاصی اشاره کردند و آن انگیزه حضرت امام هادی(ع) از بیان این روایت بود که ایشان می‌خواستند که این مشعل نورانی در این نقطه از ایران بدرخشد و همچنین می‌خواستند که آحاد ملت مسلمان از نور این مشعل انوار اهل بیت(ع) بهره‌مند شوند.

رهبر انقلاب در این دیدار در ذکرِ یک روایت دیگر نیز گفتند: «یک روایت دیگر از حضرت هادی علیه‌السلام است که هم جنبه علمی حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه‌السلام را نشان می‌دهد و هم جنبه معنوی ایشان را و آن این است که کسی خدمت امام هادی علیه‌السلام می رسد و حضرت از او می پرسد: «تو از کجا هستی؟» و او پاسخ می‌دهد «اهل ری هستم» و حضرت به او می‌فرمایند: «تو هر مشکلی در امر دین داشتی می‌توانی به عبدالعظیم مراجعه کنی یعنی ایشان را به عنوان یک مرجع دینی معرفی می‌کنند و سپس می‌فرمایند: «سلام من را به ایشان برسان» که این هم گویای مقام و منزلت معنوی ایشان است.

دانش، تقوا و مبارزه، پایه‌های اساسی نظام اسلامی





ایشان همچنین خطاب به جوان‌ترها گفتند: «جوان‌ها توجه کنند. میراث ارزشمندی که در طول سال‌ها دست به دست از نسل‌های گذشته به نسل امروز رسیده است، حامل یک نکته مهم است و آن این‌که در تفکر و تمدن اسلامی، سه نکته دانش، تقوا و مبارزه سه نکته مهم‌اند که همیشه با هم همراهند و پایه‌های اساسی نظام اسلامی هم همین سه نکته مهم است.

آقا فرمودند: «نکته سوم هم درباره حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه‌السلام وجود دارد این‌که ایشان به عنوان یک «جهاد فی سبیل‌الله» زندگی را می‌گذرانیده است، زیرا اگر ایشان مبارز نبود حکومت فاسد عباسی در آن زمان او را تعقیب نمی‌کرد و اگر پرچم عدالت‌خواهی در دست ایشان نبود، بلاشک این مرد عالم، از موطن خود که مدینه و حجاز است به ری هجرت نمی‌کرد و خصوصاً به زندگی دشوار دچار نمی‌شد.»

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گزارش: مصطفی آجرلو