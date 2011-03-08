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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۲

پکن نفوذ هکرهای چینی به فایل های سری ارتش کره جنوبی را رد کرد

پکن نفوذ هکرهای چینی به فایل های سری ارتش کره جنوبی را رد کرد

سخنگوی وزارت خارجه چین، نماینده مجلس کره جنوبی را به دلیل اظهارات خود درباره نفوذ هکرهای چینی به فایل های سری ارتش این کشور به بی مسئولیتی متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جیانگ یو" امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دولت چین طبق قوانین خود هکرها را از دستیابی به فایل های سری کشوری و یافتن اطلاعات درباره خرید هواپیمای جاسوسی از کشوری دیگر منع کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت: درست نیست که برخی از اشخاص ادعاهایی را در خصوص نفوذ هکرهای چینی به فایل های سری ارتش کره جنوبی مطرح کنند که چنین اظهاراتی روابط دوستانه پکن-سئول را به هم می زند و چهره چین را تخریب می کند.

یادآور می شود "شین هاک یونگ" نماینده مخالف از حزب دموکراتیک و عضو کمیته دفاع پارلمان کره جنوبی گفته است: هکرهای چینی ژوئن گذشته توانستند به اطلاعات رایانه های وزارت دفاع کره جنوبی درباره خرید هواپیمای جاسوسی "گلوبال هاک" از آمریکا دست یابند.

وی تاکید کرده است: یک مقام دولتی این نفوذ اطلاعاتی را برای من توضیح داد و کره جنوبی هنوز با دولت چین در این باره گفتگو نکرده است.

کد مطلب 1270269

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